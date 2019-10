Mit einem Mikrokredit für ein Mikrogeschäft

Andreas Pofahl hat im Achimer Bahnhof einen kleinen Bäckerladen eröffnet

+ In seinem kleinen Bäckerladen wird es bei Andreas Pofahl im Achimer Bahnhof schnell gemütlich. Foto: Köster

Achim - Von Philipp Köster. Irgendwann war Andreas Pofahl die Fahrerei leid. „Morgens um halb fünf nach Hamburg-Wandsbek, das ging ja noch schnell. Aber mittags zurück – da habe ich genauso lang gebraucht, nur um über die Elbe zu kommen. Ich habe schon ein steifes Bein bekommen.“ Also hängte der 52-Jährige seinen Job im Kundendienst als Qualitätsbeauftragter für Großbäckereien und Ausbilder in ganz Norddeutschland an den Nagel – und wagte den Schritt in die Selbstständigkeit.