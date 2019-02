Eine zupackende Kunsterfahrung

Peter Holz greift bei der Eröffnung seiner Ausstellung „Occupy my brain“ zur Axt

+ Peter Holz zerstört ein Kunstwerk - und erschafft daraus ein neues. Foto: Hägermann

Achim - VON BERND HÄGERMANN. Beim Aufsichtspersonal von Museen und Galerien verwandelt sich der Zustand gelassener Aufmerksamkeit schnell in Betriebsamkeit und mahnende Belehrungen, wenn ein Besucher sich einem Kunstwerk zu dicht nähert. Bei den Werken von Peter Holz, die seit Donnerstag in der Achimer Geschäftsstelle der Bremischen Volksbank gezeigt werden, verhält es sich anders. „Die Haptik meiner Bilder ist mir sehr wichtig“, sagt der Künstler. Sie zu erspüren, erfordert Nähe und Berührung. Dabei kann es geschehen, dass Herz und Hirn der Betrachter eine Zeitlang vereinnahmt werden. So soll es sein.