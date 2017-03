Eine Woche keine Post, auch nicht am Geburtstag

Achim - Manfred Rinn, in früheren Jahrzehnten bekannt als Vorsitzender des Achimer Kaninchenzuchtvereins und Vorsitzender des Trägervereins Kulturhaus Alter Schützenhof, hatte sich auf seinen 70. Geburtstag am Sonntag und Glückwünsche dazu sicher gefreut. Doch es kam kein Glückwunsch per Post, nicht vorher am Freitag und Samstag und nicht nachher von Montag bis Mittwoch. Merkwürdig; aber er erhielt auch sonst keine Post wie auch seine Nachbarn in der Buesstraße im Zentrum Achims.

Gestern drückte ihm dann ein eigentlich für einen anderen Bezirk zuständiger motorisierter Zusteller der Post ein Bündel Briefe in die Hand. Werbung, Rechnung und auch persönliche Briefe zu seinem 70. Einige der am gestrigen 9. März eingetroffenen Briefe waren schon am 3. März abgestempelt worden.

Die Erklärung ist einfach, aber nicht befriedigend. Wie uns Martin Grundler, Pressesprecher der Deutschen Post in Hamburg, auf Anfrage bestätigt, verzeichnet die Post im Raum Achim derzeit einen extrem hohen Krankenstand. Da reichten die normalen Personalreserven, die man durchaus noch habe für Urlaub und eine gewisse Krankheitsquote, einfach nicht mehr aus. Die verbliebenen gesunden Zusteller übernähmen dann Teile der nicht besetzten Zustellbezirke, gerieten aber auch an ihre Grenzen. Wenn ein Beschäftigter zehndreiviertel Stunden am Tag arbeite, sei eben Schluss, wird der Rest später zugestellt, vielleicht auch erst in einer Woche.

Das ist in der Buesstraße so gewesen und wahrscheinlich auch in anderen Bereichen Achims.

Der Post-Pressesprecher will und kann nicht sagen, wie hoch die Krankheitsquote ist und ob es sich vielleicht um eine Grippewelle handelt. Das Unternehmen erhalte nur die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und keine Angabe über die Krankheit. Schließlich kann Martin Grundler auch nicht voraussagen, ob die tägliche Post in Achim auch in den nächsten Tagen wegen extrem zahlreicher Erkrankungen ausfallen wird. J mb