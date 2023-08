Eine Reise ins Anderland

Sophie Rosentreter gibt im Kasch Tipps zum Umgang mit Demenz

+ © BRODT Zahlreiche Besucherinnen und Besucher sind gekommen und verfolgen den Vortrag. © BRODT

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Manfred Brodt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Achim – Altern und Sterben gehören zum Leben, oft auch Demenz. In einer Veranstaltung der „Selbsthilfegruppe Lebensmomente Demenz“ am Dienstagabend im gut gefüllten großen Saal des Kulturhauses Alter Schützenhof (Kasch) nahm jetzt die Expertin Sophie Rosentreter der Krankheit etwas ihren Schrecken, indem sie ins „Anderland“ führte.

Im sogenannten Anderland leben Demenzkranke. Es ist keine Welt des Verstandes, der Planung, des Funktionierens, der Berechenbarkeit, sondern eine Welt der Gefühle, der Empathie, der Empfindsamkeit, des Spiels, der Poesie und Musik. Ähnlich wie eine Welt des Kindes, aber keine kindische Welt.

Auch wenn man Dementen nur vor die Stirn und nicht hinter die Stirn sehen kann, wie die Referentin sagte, steht für sie fest, dass Demente die rationale Welt verlassen haben und zu Experten der Gefühle geworden sind. Sophie Rosentreter, früher Model, dann Fernsehmoderatorin, Reporterin auch bei „Big Brother“, Schauspielerin und Filmemacherin, wurde stark geprägt durch den Tod ihrer Großmutter und ihrer Mutter sowie durch eine eigene Krebserkrankung.

Sie warnte vor dem erfolglosen Versuch, die unheilbar Erkrankten in die Welt des Verstandes zurückholen zu wollen. Das könne bei den Betroffenen Unsicherheit, Angst, Aggression, ja Schmerz verursachen. Sie zitierte Erich Schützendorf in diesem Zusammenhang: „Die Sprache ist die Quelle aller Missverständnisse.“ Auch Medikamente könnten sie nicht aus dieser Welt zurückholen.

Es gelte, sich auf diese Welt einzulassen, gemeinsam in sie zu reisen, aber nicht als Tourist. Gefragt sind da Liebe, Empathie, Berührung, Streicheln, Bestätigung, Lob, Gestik, Mimik, Respekt vor ihrer Identität und gemeinsame Beschäftigung.

Für den Umgang der Menschen, deren Desorientierung zeitlich, örtlich, räumlich, personell und situativ sein kann, die die engsten Angehörigen und ihre eigene Wohnung vielleicht nicht mehr kennen, gab die Referentin weitere lebenspraktische Tipps.

Einfach sprechen: Ein Schrank ist ein Schrank und kein Wohnzimmerschrank oder Schuhschrank, ein Stuhl ist ein Stuhl und kein Hocker oder Sessel.

Piktogramme, unterschiedliche Farben zum Beispiel in der Toilette, können orientieren. Spiegel sollten aus der Wohnung entfernt sein, weil Demente vielleicht in ihnen nicht sich, sondern eine fremde Person sehen. Erkrankte sollten selbstverständlich einbezogen und nicht wie das fünfte Rad am Wagen behandelt werden, zum Beispiel beim gemeinsamen Essen, gemeinsamen Beschäftigungen, Spielen und Unternehmungen.

Scham und Verschweigen der massiven Veränderung sind die schlechtesten Ratgeber. Deshalb sollte man Bekannte, Nachbarn, Inhaber und Beschäftigte in Geschäften oder auch Gäste beim gemeinsamen Restaurantbesuch über die Erkrankung der Person informieren.

+ Sophie Rosentreter bei ihrem praxisnahen und lebendigen Vortrag. © -

Dienlich dafür sind auch kleine Kärtchen, auf denen in Kurzform dies mitgeteilt wird. Verständnis statt Verwunderung dürfte die Folge sein.

Dem Bewegungsdrang und Wunsch nach Beschäftigung sollte Rechnung getragen werden. Warum nicht den halben Tag Hemden zusammenlegen?

Natürlich dürfen auch Nicht-Angehörige diesen Menschen Freude und Abwechslung bereiten, wie zum Beispiel Kindergartengruppen, Musiker oder auch Clowns. Auch online sind Demenzkranke zu erreichen mit Musik, alten Filmen oder Gottesdiensten.

Bei einer hohen Dunkelziffer sind offiziell 1,8 Millionen Menschen an einer der vielen Formen von Demenz erkrankt, mehr als die Hälfte davon leiden unter der Variante Alzheimer. Während für manche Urvölker Demente schon mit einem Fuß bei den Göttern sind, hat ein in einem Film zu Wort kommender Dementer es so beschrieben: „Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist.“ Aus ihm spricht allerdings noch ein Stück Orientierung, die nicht jedem Betroffenen geblieben ist.

Das Publikum quittierte die vielen guten Ratschläge mit starkem Applaus, auch wenn alles sicher leichter gesagt als getan ist. Sophie Rosentreter rät deshalb pflegenden Angehörigen, ihr geliebtes Familienmitglied durchaus in ein gutes Pflegeheim abzugeben, wenn sie mit der intensiven Betreuung und Pflege Tag und Nacht überfordert sind. Deshalb müsse niemand Schuldgefühle haben, unterstrich sie.