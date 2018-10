Eine intakte Nachbarschaft und gut gesicherte Fenster

Achim - Von Bernd Hägermann. Ein Wohnungs- oder Hauseinbruch und damit die Verletzung der Privatsphäre ist für Betroffene ein traumatisches Erlebnis. Als Folge stellt sich bei ihnen häufig – neben Wut und Trauer über den Verlust materieller oder ideeller Werte –ein latentes Gefühl der Unsicherheit ein. Über die wirksame Verhinderung von Einbrüchen informierten gestern am „Tag des Einbruchschutzes“ im Rathaus die Polizeiinspektion Verden/Osterholz und der Präventionsrat der Stadt.

Mit dabei war auch der „Weisse Ring“, eine Organisation, die sich dem Opferschutz verschrieben hat. Außerdem vor Ort waren einige Unternehmen, die Sicherheitstechnik herstellen und anbieten.

Organisiert hatten die Veranstaltung vorrangig Achims Kontaktpolizistin Katja Brammer und der Beauftragte für Kriminalprävention in der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle, Joachim Kopietz.

Als solcher empfahl Kopietz technische Vorkehrungen wie sichere Türen, Fenster, Außenbeleuchtung und Alarmanlagen, um das Einbruchsrisiko zu minimieren, setzt aber auch auf eine gute, weil aufmerksame Nachbarschaft: „Es hilft schon, fremde Leute in der eigenen Straße anzusprechen und zu fragen, ob man helfen kann“, sagte Kopietz und ergänzte: „Wer Böses im Schilde führt, dem gefällt eine Frage wie diese nicht, alle anderen werden dieses Angebot bei Bedarf gerne annehmen.“

70 Prozent der Einbrüche, so Kopietz, würden tagsüber verübt. Gleichwohl steige in der Dunkelheit die Anzahl der Delikte. „Insgesamt ist die Anzahl der Einbrüche im Landkreis aber rückläufig“, sagte der Kriminalhauptkommissar, der die Besucher der Informationsveranstaltungen ermutigte, bei einem verdächtigen Verhalten fremder Personen in der Nachbarschaft sofort die Polizei zu informieren. „Mit Denunziation hat das nichts zu tun. Die Information gibt uns vor allem Gelegenheit, schnell zu reagieren.“

In den Medien erhalten Täter häufig mehr Aufmerksamkeit als Opfer. Damit will sich der „Weisse Ring“ nicht abfinden. Eine der insgesamt 14 ehrenamtlichen Mitarbeiter der Außenstelle Verden ist Anja Gründel. Sie betreut seit 2009 Menschen, die Opfer von Verbrechen geworden sind. Das persönliche Gespräch, der Hinweis auf ärztliche Kontakte, aber auch Maßnahmen zur Schadenregulierung oder der Beistand bei gerichtlichen Verfahren gehören zu ihrem Aufgabengebiet. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Opfern von Verbrechen ohne Gegenleistung zu helfen“, sagt Anja Gründel.