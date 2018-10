Achim - Unbekannte sind der Polizei zufolge in eine Therapiepraxis an der Bremer Straße gewaltsam eingedrungen und haben die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Der Einbruch wurde am Dienstagmorgen entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt waren die Täter bereits verschwunden. Gestohlen wurde nichts. Dennoch entstand durch das Aufhebeln eines Fensters ein Schaden, den die Polizei auf mehrere Hundert Euro beziffert.