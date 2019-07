Einbruch in Rezeption am Oyter See

Oyten – Eine Einbruchsserie sucht seit Wochen den Knaus Campingpark am Oyter See heim, sagt Campingplatzmanager Thomas Koch.

Laut einer Pressemitteilung der Polizei von gestern brachen bereits am 12. Juli in den frühen Morgenstunden unbekannte Täter in die Rezeption des Campingplatzes ein. Das erfuhr unsere Zeitung auf Nachfrage.

Den Angaben zufolge verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Auf der Suche nach geeigneter Beute unternahmen sie erhebliche Kraftanstrengungen. Offenbar hatten sie es unter anderem auf einen fest verbauten Tresor abgesehen, den sie stark beschädigten. Anschließend flüchteten sie unerkannt mit der Beute. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 8 000 Euro. Die Spezialisierte Tatortaufnahme der Polizeiinspektion Verden/Osterholz sicherte vor Ort Spuren, die derzeit von Ermittlern des Polizeikommissariats Achim ausgewertet werden. Die Beamten bitten dennoch mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe gesehen haben, unter der Rufnummer 04202/9960 um Hinweise.

Eine Woche später gab es einen Einbruch in einem Wohnhaus an der Straße Am Berg. Zwischen dem Nachmittag und dem frühen Abend des 18. Juli verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Haus. Nachdem sie unter anderem Schmuck an sich genommen hatten, flüchteten sie unerkannt. Der Schaden betrug nach Polizeiangaben etwa 1 000 Euro.

Zudem weist Thomas Koch darauf hin, dass es mehrere Diebstähle aus Vorzelten von Campern gegeben haben soll. Ein Betroffener hat einen entsprechenden Vorfall bestätigt, jedoch liegen der Polizei keinerlei Anzeigen wegen Zeltdiebstählen vor, sagt Imke Burhop, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Verden/ Osterholz. Die Polizei bittet Betroffene, im Sinne der Aufklärung von Straftaten sich in solchen Fällen umgehend an die Polizei zu wenden. ldu