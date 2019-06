Einblick in parlamentarischen Alltag

Sina Junker macht mehr als nur Praktikum im Mattfeldt-Büro

+ Ex-Praktikantin Sina Junker mit Andreas Mattfeldt. Foto: Ps

Achim/Berlin – Was als kurzer, vierwöchiger Ausflug in den parlamentarischen Alltag in der Bundeshauptstadt geplant war, endete für die Achimerin Sina Junker in einer Anstellung als Schwangerschaftsvertretung im Abgeordnetenbüro von Andreas Mattfeldt in Berlin. Nun bekommt die Studentin der Politikwissenschaft an der Seite des CDU-Manns aus Langwedel bis Ende Juli hautnah mit, wie der Hase in der großen Politik tatsächlich läuft.