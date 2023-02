Stadt zieht wieder in früheres Tiefbauamt ein

Von: Michael Mix

Achim – Eine Art Bäumchen-wechsel-dich-Spiel veranstalten die Stadt und das Amtsgericht Achim. Letzteres macht ein Gebäude frei, das früher das Tiefbauamt der Kommune beherbergte. Und nun heißt es in gewisser Weise: zurück zu den Wurzeln. Denn die Immobilie fällt wieder an die Stadt. Eine durchaus interessante Geschichte.

Vor Jahrzehnten, als es das heutige, 1993 eingeweihte große Rathaus noch nicht gab, waren die einzelnen Bereiche der Achimer Verwaltung dezentral über das Stadtgebiet verteilt. Die Behörde unterhielt Standorte von Baden bis Uphusen, das Tiefbauamt residierte zentral am Rathauspark. Das zweistöckige Gebäude, in dem es untergebracht war, stand nur wenige Schritte vom damaligen Achimer Rathaus entfernt. Nach dem Umzug der Stadtverwaltung vor 30 Jahren in den auf dem alten Marktplatz errichteten „Glaspalast“ streckte die Justiz die Fühler nach den freigewordenen Immobilien aus, weil das Amtsgericht Achim in der ebenfalls Anfang der 90er-Jahre entstandenen Fußgängerzone aus allen Nähten platzte. So kam es dazu, dass das Land Niedersachsen die beiden städtischen Gebäude am Rathauspark anmietete, um dort Büros für Richter und Justizangestellte, aber auch Verhandlungssäle einzurichten. Jetzt jedoch erfolgt ein Stück weit das Kommando zurück.

Das Amtsgericht bezieht in den kommenden Monaten in der ehemaligen, vor mehr als zehn Jahren geschlossenen Justizvollzugsanstalt (JVA) neu geschaffene Büroräume und gibt damit die sogenannte Nebenstelle II am Rathauspark auf, während im Gegenzug der städtische Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung das mittlerweile beengte Rathaus verlässt und mit rund zehn Kräften das ehemalige Tiefbauamt in Beschlag nimmt. Was allerdings frühestens im Sommer der Fall sein wird.

„Vor dem Umzug des Abwasserbeseitigungsbetriebs in das städtische Haus mit 150 Quadratmetern Nutzfläche und einem Keller müssen im Gebäude am Rathauspark Umbau- und Renovierungsarbeiten erledigt werden“, informiert Steffen Zorn, Chef des Fachbereichs für Bauen und Stadtentwicklung sowie zugleich technischer Leiter des Eigenbetriebs, auf Nachfrage. 200 000 Euro seien dafür veranschlagt. Dazu müsse die EDV erneuert und eine Anbindung an das Rathausnetz geschaffen werden.

Die Stadt peile den Umzug für die zweite Jahreshälfte an. Dieser könne ja erst über die Bühne gehen, wenn die Justiz das Gebäude geräumt habe.

„Im Anschluss soll dann die Produktgruppe Liegenschaftsmanagement komplett ins Rathaus ziehen“, teilt Zorn weiter mit. Derzeit sei diese Abteilung des Fachbereichs teilweise noch an der Zeppelinstraße beim Bauhof untergebracht.

Nach dem Auszug des Liegenschaftsmanagements dort will die Stadt ein weiteres Vorhaben in Angriff nehmen. Der Umbau des Bauhofs ist nach den Worten von Zorn „dringend notwendig, unter anderem muss der Sozialraumbereich dort vergrößert und qualitativ aufgewertet werden“.

Die Stadt habe auch eine Nutzung des ehemaligen Tiefbauamts am Rathauspark durch Organisationen und Vereine, wie etwa die Bürgerstiftung Achim oder die Arbeitsgemeinschaft Achimer Sportvereine, als Alternative geprüft, verrät Pressesprecher Kai Purschke und fügt hinzu: „Allerdings wäre die Gesamtraumausnutzung so nicht optimal gewesen, und daher fiel die Entscheidung, die Institutionen weiter im Rathaus zu lassen.“

Unterdessen sind die Arbeiten im früheren Achimer Gefängnis auf die Zielgerade eingebogen. Den Startschuss dafür hatte das niedersächsische Landesamt für Bau und Liegenschaften, das sich auch um die Immobilien der Justiz kümmert, bereits im Frühjahr 2021 gegeben.

„Es kam aus verschiedenen Gründen zu Bauverzögerungen“, erklärt Felix Unger, Leiter der Baugruppe des für die Arbeiten zuständigen staatlichen Baumanagements Weser-Leine, auf Nachfrage. Deshalb dauere der Umbau der Gefängniszellen zu Büros und die neue Anbindung ans Amtsgerichtsgebäude erheblich länger als geplant.

„Wir mussten unplanmäßig eine Schadstoffsanierung vornehmen, weil Asbest bei den Arbeiten gefunden wurde“, berichtet Projektleiterin Sabrina Michaelis. Mit Hilfe des „Schwarz-Weiß-Prinzips“ seien schmutzige, giftige Schwarz- und saubere Weißbereiche voneinander getrennt worden.

Darüber hinaus fehlten nach Angaben von Unger wie bei vielen Baumaßnahmen heutzutage zwischenzeitlich Handwerker und Materialien. Auch seien Mitarbeiter der beauftragten Firmen teilweise wegen Corona-Infektionen ausgefallen.

Aber demnächst sollen die Baugerüste an der alten JVA im Rücken des Amtsgerichts verschwinden und die beiden roten Backsteingebäude in der Fußgängerzone künftig eine Einheit bilden. „Die Übergabe der Räume ist für Anfang März vorgesehen“, teilt Felix Unger mit. „Die Außenanlagen werden dann noch bei wärmerem Wetter fertiggestellt.“