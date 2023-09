Ein „Leuchtturm“ auf alten Fotos: Haus mit Türmchen an der Obernstraße vor 125 Jahren errichtet

Von: Dennis Bartz

Ein aktuelles Foto der Obernstraße in Achim. © BARTZ

Achim – In dieser Folge der Serie „Achim – Gestern & Heute“ erinnert der Heimatforscher und Administrator der gleichnamigen Facebook-Gruppe, Jörg Karaschewski, an die Geschichte des Hauses mit Türmchen an der Obernstraße.

Wenn man sehr alte Fotos und Ansichtskarten der Obernstraße anschaut, ist es manchmal wirklich schwer, sich dort zurechtzufinden. Im Zeitraum von gut 100 Jahren hat sich der Gebäudebestand der Achimer Einkaufsstraße sehr verändert. Da hilft es, wenn man sich an etwas Markantem orientieren kann.

Das Haus mit den Türmchen, heute die Hausnummer 18 der Obernstraße, ist so eine Orientierungshilfe, sie dient als eine Art kleiner Leuchtturm. Die Türmchen auf den Dachfenstern und dem Vorbau sind so individuell, dass man sie auch noch auf den kleinsten Schwarz-weiß-Fotos gut erkennen kann. Mit ihrer Hilfe weiß der Betrachter immer, wo ungefähr er sich gerade optisch in der heutigen Fußgängerzone bewegt.

Tatsächlich feiert dieses wunderschöne Gebäude in diesem Jahr seinen 125. Geburtstag. Zur Kaiserzeit 1898 hatte der Achimer Kaufmann Heinrich Stadtlander ein gut 20 Jahre zuvor von ihm erworbenes Häuschen der Witwe Meislahn auf diesem Grundstück abreißen und den heute so bekannten Bau errichten lassen.

Die Türmchen auf den Dachgauben waren damals in der auslaufenden Gründerzeit einfach en vogue. Das alte Achimer Postgebäude konnte ganz ähnliche Gaubendächer aufweisen, die jedoch Ende der 1950er-Jahre dem Geschmack der Zeit geopfert wurden.

Die Ansichtskarte zeigt die Obernstraße um 1905 – am Ende das Haus mit Türmen. © Foto: Archiv

Kaufmann Heinrich Stadtlander betrieb im vom Eingang aus gesehenen linken Teil eine Kohlenhandlung. Nach dem Krieg hatte das Haus viele unterschiedliche Gewerbebetriebe beherbergt. 1949 nach der Währungsreform fand dort zunächst die Konsumgenossenschaft „Vorwärts“ eine Bleibe. Bis Ende 1951 versuchte man dort auch in Zeiten des Mangels, die Menschen mit dem Notwendigsten zu versorgen.

Dann fand man, der Zeit gemäß, größere Räumlichkeiten. Bis sich Aldi in den 1970er-Jahren auch in Achim etablierte, ging man nicht in den Supermarkt, die Menschen kauften im Konsum. Der Name hielt sich hartnäckig.

Mitte der 1950er-Jahre zog dann Hellmut Bengen mit seinem Papiergeschäft ein. Ältere Achimer kennen sicher noch das von der Firma Geha gesponserte Namensschild am linken Gebäudeteil, die Werbung für die Zeitschriften Hörzu und Tina über den Schaufenstern und die Quick-Werbung an der Tür. Innen empfing Bengen selbst, gekleidet mit Anzug und Krawatte, großer Brille und streng nach hinten gekämmten dunklen Haaren. Viele hundert Achimer Schulanfängerinnen und Schulanfänger hatten sich hier bei ihm mit Arbeitsmaterialien versorgt. Bis Ende der 1980er-Jahre wurde in dem Geschäft der alte Glaubenskrieg der damaligen Schüler ausgetragen, ob man denn nun einen Füller von Geha oder einen von Pelikan haben müsse. Die Zeit gab übrigens Pelikan recht.

In den 1980ern waren in dem Haus das Schreibwarengeschäft Bengen und eine Filiale der Stadtbäckerei. © Archivfoto: Reinecke

Den vom Eingang aus gesehen rechte Gebäudeteil ließ man 1959 ebenfalls für den Einzelhandel ausbauen. Dort zog der „Seifen Platz“ ein (später besser bekannt als „Ihr Platz“), der von der Bevölkerung nur Seifen Puls genannt wurde.

Dies bezog sich auf den Oldenburger Firmengründer Wilhelm Puls, der seine Geschäfte unter der Firma Seifen-Spezialgeschäfte Wilhelm Puls KG in ganz Norddeutschland eröffnete.

Der nächste Nachbar von Hellmut Bengen wurde die Achimer Stadtbäckerei, die dort bis zum Ende des vergangenen Jahrtausends durch das markante braune Vordach mit gelber Aufschrift sofort zu erkennen war. Der Bäckerei folgte der Friseursalon, der noch heute dort zu finden ist.

Als zur großen Trauer der Achimer Bevölkerung das Papiergeschäft von Hellmut Bengen Ende der 1980er-Jahre schließlich schloss, betrieben die Eheleute Zabel rund zehn Jahre lang dort ein pittoreskes Geschäft für Töpferwaren, Bunzlauer Porzellan und allerlei Tischdekoration.

Anfang der 2000er wurde das Gebäude saniert. Aufkommende Gerüchte, das Gebäude würde abgerissen oder gesichtsverändernd umgebaut, bewahrheiteten sich nicht. Und so hilft dieses Gebäude wie ein kleiner Leuchtturm bis heute bei der Orientierung in unserer Stadt.