Achimer Ehrenpreis: Stadt zeichnet Trägerverein des Kasch für Engagement aus

Von: Anne Leipold

Haben sich dem „Kulturhaus mit Seele“ verschrieben (von links): Iris Hunscheid, Meike Hager-Behr, Gerd Wöbse und Ingo Schmidt. © Leipold

Achim – Es ist Kultur- und zugleich auch Bürgerhaus. Es ist offen für diejenigen, die Kultur genießen möchten, einen Platz suchen, um ihre Interessen zu vertreten, um sich zu treffen oder etwas zu initiieren. „Wir haben den Anspruch, für möglichst viele da zu sein“, sagt Iris Hunscheid, Vorsitzende des Trägervereins Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch).

Rund 60.000 Besucher zählt das Haus pro Jahr, was statistisch gesehen bedeutet: „Jeder Bürger kommt zweimal im Jahr ins Kasch“, sagt Vorstandsmitglied Gerd Wöbse.

Etablierte sowie wenig bekannte Kunstschaffende erhalten hier eine Bühne. Wie damals Jochen Malmsheimer, der heute wohlbekannt ist und aus Verbundenheit regelmäßig im Kasch zu Gast ist. „Das ist auch eine Auszeichnung des Hauses und der Arbeit“, sagt Hunscheid.

Das Kasch ist zugleich Anlaufpunkt für Vereine und Gruppen. Das umfangreiche gesellschaftliche Engagement des Trägervereins wurde nun mit dem Achimer Ehrenpreis honoriert. „Jeder Achimer, der noch nicht im Kasch war, sollte vorbeikommen, gucken und das Angebot wahrnehmen“, rät Hunscheid, die sich über die Anerkennung und Wertschätzung freut.

„Für mich war das Kasch ein ganz wichtiger Anker“, erzählt Meike Hager-Behr. Vor 27 Jahren ist sie nach Achim gezogen und merkte schnell, wo in dem neuen Ort vielfältige Kultur stattfindet. Sie trat der Theatergruppe bei und wollte schon bald nicht mehr nur das Angebot nutzen, sondern sich auch einbringen.

Nach gut zwei Jahren im Vorstand des Trägervereins übernahm sie den Vorsitz, den sie 20 Jahre innehatte. Sie ist weiter im Vorstand tätig. „Wir haben uns alle für das Haus engagiert, das stand an erster Stelle.“

Und das tut es auch unter Hunscheid, der ehrenamtliches Engagement wichtig ist, im Berufsverband, wie auch im privaten Umfeld. „Ich wollte mich im kulturellen Bereich einbringen, das Kasch ist für uns als Unternehmen wichtig, da auch wir Kulturvermittler sind“, sagt die Buchhändlerin, die mit ihrem Mann die Buchhandlung Hoffmann führt.

„Ich finde die Flexibilität großartig“, sagt Vorstandsmitglied Ingo Schmidt. „Wir können uns nach neuen Bedarfen ausrichten und ein Latino-Konzert mit passendem Essen ausrichten.“

Oft hat der Journalist über die Arbeit des Kasch berichtet. „Ich bin fasziniert von der Arbeit und den Angeboten“, sagt er. „Ich finde es wichtig, mich in der Gesellschaft einzubringen und sie mitzutragen.“

Mitwirken war auch der Grund für Wöbse, sich im Kasch zu engagieren. „Wenn sich was verändert, dann möchte ich daran mitwirken“, erklärt er.

Das Kasch wäre nicht an dem heutigen Punkt, wenn der Umbau Anfang der 2000er-Jahre nicht realisiert worden wäre. Dabei zeigte sich vor allem die Wertschätzung der Achimer. „Beim Ausbau haben sich viele über Monate ehrenamtlich engagiert“, weiß Hager-Behr noch heute zu schätzen. „Es war eine sehr anstrengende Zeit, sehr berührend, da haben wir gemerkt, wie vielen das Kasch wichtig ist.“

Mit dem neuen Leitungsteam Dennis Meinken und Maike Seyfried freuen sich über einen Generationenwechsel. „Es ist ein sehr gutes Team, das die fantastische Arbeit der Vorgängerinnen Silke Thomas und Susanne Groll weiterführt“, sagt Hunscheid.

Dabei stehen sie immer wieder im Konflikt, einerseits Gewinn zu machen, und dabei andererseits gleichzeitig regionalen Gruppen eine Bühne zu geben und Gruppen für wenig Geld einen Raum zum Treffen zu ermöglichen sowie Angebote zu schaffen, die sich alle leisten können.

So ist der anstehende „Sound of Summer“ für die Besucher kostenlos. Die gestiegenen Kosten bereiten dem Trägerverein mit Blick aufs Finanzielle durchaus Kopfzerbrechen. Ihr Wunsch für die Zukunft ist eine langfristige Planungssicherheit. „Ich habe die Hoffnung, dass das Kasch in der Politik und Kultur ein nicht wegzudenkender Teil der Stadt ist“, sagt Hager-Behr.

„Das Kasch wird von vielen getragen und ist sehr verankert in Achim“, ergänzt Schmidt. „Diejenigen, die hier anfangen, lässt das Kasch nicht mehr los, sie sind gekommen, um zu bleiben, denn das Kasch ist nicht nur ein Job“, bestätigt Hunscheid und ergänzt: „Es ist ein Haus mit Seele.“