Ein Feuerwehrboot im Ueser Hafen: Ausschuss gibt grünes Licht für Anschaffung

Von: Christian Walter

Fordernder Einsatz für Mensch, Maschine und Material: Zum Glück kommen solche Großlagen wie der Brand in der Achimer Innenstadt Ende Mai dieses Jahres selten vor. Zu 287 Einsätzen sind die Achimer Feuerwehren im Jahr 2022 ausgerückt, davon waren 56 Brandeinsätze, der Hauptteil technische Hilfeleistungen und etwa 30 Prozent Fehlalarme. © Dennis Bartz

Die Achimer Brandschützer sollen ein neues Mehrzweckboot bekommen, das im Sommer dauerhaft im Ueser Hafen liegen wird. Dafür hat der Feuerwehrausschuss nun grünes Licht gegeben. In der Sitzung ging es zudem um defekte Schutzausrüstung und die Einsatzbilanz für 2022.

287 Einsätze hatten die Achimer Feuerwehren im Jahr 2022 abzuarbeiten, eine Steigerung zum Vorjahr um rund 29 Prozent. 2021 waren es 223 Einsätze gewesen, wie Frank Boblat, Achims Stadtbrandmeister, am späten Mittwochnachmittag in der Sitzung des Feuerwehrausschusses des Achimer Stadtrats erläuterte. „Es ist nach wie vor so, dass die Brandeinsätze nur etwa 20 Prozent der Gesamtzahl ausmachen“, erläuterte Frank Boblat. In absoluten Zahlen ausgedrückt waren dies im Jahr 2022 56 Einsätze, bei denen Feuer im Spiel war. „Der Hauptanteil entfällt auf die Hilfeleistungen. Fast 30 Prozent waren Fehlalarme“, so der Achimer Feuerwehrchef. Dahinter stecken zum Beispiel ausgelöste Brandmeldeanlagen in Firmengebäuden oder Rauchwarnmelder in Privatwohnungen, die zu einer Alarmierung der Brandschützer führen, nach der sie vor Ort allerdings nicht tätig werden müssen.

Rund 6.500 Ehrenamtliche Stunden im Einsatz verbrachten die Feuerwehrfrauen und -männer der Achimer Wehren 2022, knapp 31.000 Stunden Ehrenamt waren es ingesamt, nimmt man Dienstabende, Schulungen und Übungen, Jugend- und Kinderfeuerwehr dazu. Die Zeit in Fortbildungen sei wieder auf Vor-Corona-Niveau, so Boblat: In zusammengenommen 3.512 Stunden bildeten sich die Achimer Feuerwehrleute 2022 weiter.

Zur Mitgliederentwicklung erklärte der Stadtbrandmeister, dass es zum Stichtag 31. Dezember 2022 568 Mitglieder in den Freiwilligen Feuerwehren gegeben hatte. 325 davon in den Einsatzabteilungen, ein Plus von zwei Aktiven. Die Jugendfeuerwehren wuchsen unter dem Strich um eine Person auf 98 Mitglieder, die Kinderfeuerwehren schrumpften bis Ende 2022 hingegen um 18 auf 86 Mitglieder. Das sei mittlerweile bis zum Sommer 2023 allerdings wieder ausgeglichen: Stand jetzt sind 98 Kinder Mitglieder der Achimer Kinderfeuerwehren.

Drehleiter stark gefordert

„Das teuerste Fahrzeug im Stall“, fuhr Boblat fort und meinte damit die Drehleiter der Achimer Ortsfeuerwehr, hatte 2022 die meisten Einsatzkilometer auf dem Buckel – was häufige Alarmierungen und viele Stunden im Einsatz vor Ort bedeutet. Dieses und andere Sonderfahrzeuge würden auch zu überregionalen Einsätzen alarmiert, was neben anderen Faktoren die hohe Nachfrage nach diesen Fahrzeugen und ihren Mannschaften erkläre.

„Ein Dauerthema ist die Einsatzkräfteverfügbarkeit, vor allem während der Tagstunden“, erklärte Boblat weiter. Eine logische Folge der Struktur von Freiwilligen Feuerwehren: Ihre Mitglieder sind in der Regel berufstätig und infolgedessen tagsüber nicht immer sofort verfügbar oder von ihren Arbeitgebern freigestellt. Das führt dazu, dass in Achim oft mehrere Ortswehren zu einzelnen Einsätzen alarmiert werden, um vor Ort genug Personal aufbieten zu können.

Neues Boot ab 2024 auf der Weser im Einsatz

Ein großes Thema war in der Sitzung des Feuerwehrausschusses am Mittwoch zudem die Beschaffung eines neuen Mehrzweckbootes für Einsätze auf der Weser. Dieses soll zusätzlich zu dem vorhandenen, kleineren Feuerwehrboot, das zu jedem Einsatz auf einem Trailer zum Fluss gefahren und an der Ueser Brücke zeitaufwändig zu Wasser gelassen werden muss, in den Sommermonaten dauerhaft im Ueser Hafen am Bootshaus im Wasser liegen. Dadurch soll es schnell einsatzbereit sein, um Notfälle zwischen der Langwedeler Schleuse und Bollen rechtzeitig anfahren zu können. Weiterer Vorteil: Ein dauerhaft im Wasser liegendes Boot würde das „große Knäuel“ an der Ueser Brücke, wie Boblat es formulierte, das es an schönen Tagen durch die Autos und Trailer der vielen Freizeitskipper dort regelmäßig gebe, nicht mehr zum Hindernis für die Einsatzkräfte machen.

Die Anschaffung des neuen Mehrzweckbootes ist Bestandteil eines im Jahr 2020 durch mehrere „BOS“ – das steht für „Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben“, beteiligt waren etwa auch THW und DLRG – ausgearbeiteten neuen Wasserrettungskonzepts. Laut Frank Boblat könne das neue Boot „sehr zeitnah“ beschafft werden, nachdem die Politik grünes Licht geben würde. Dafür war am Mittwoch die Aufhebung eines Sperrvermerks für die Bewilligung der Gelder in Höhe von 120.000 Euro für die Anschaffung nötig, den es bislang bis zur Vorlage des Wasserrettungskonzepts gegeben hatte. Die Mittel waren bereits in den Haushalt 2019 / 2020 eingestellt gewesen und in das Haushaltsjahr 2023 übertragen worden. Die Anschaffung wurde von den Mitgliedern des Feuerwehrausschusses einhellig begrüßt, das neue Wasserrettungskonzept zur Kenntnis genommen und der entsprechenden Beschlussvorlage zur Aufhebung des Sperrvermerks einstimmig gefolgt.

„Sehr zeitnah“ heißt im Übrigen: Ein Jahr, vielleicht etwas länger, könne es laut dem Achimer Stadtbrandmeister dauern, bis das neue Boot da und einsatzbereit sei. Dessen Einsatz ist also ein Thema für die kommende Sommersaison.

Defekte Schutzausrüstung wird ersetzt

Ebenfalls wichtig, aber schneller umsetzbar, ist der Austausch der sogenannten persönlichen Schutzausrüstung (PSA) der Feuerwehrleute, sofern nötig. Und das ist er in vielen Fällen, wie Doreen Fehling, bei der Stadtverwaltung zuständig für Feuerwehrangelegenheiten, erläuterte. Sie sprach beispielhaft von „massiven Problemen“ bei 130 Paar Stiefeln, diversen kaputten Helmen sowie 130 Paar „durchgearbeiteten“ – also löchrigen – Handschuhen. Eine Reparatur sei einerseits „nicht wirtschaftlich“, so Fehling, die vorrechnete, dass 150 Euro für eine Helm-Reparatur 200 Euro für einen neuen Helm gegenüber stünden. Zudem seien die Artikel der PSA während der Reparaturzeit logischwerweise nicht verfügbar. Die Verwaltung schlug dem Gremium also vor, kaputte Ausrüstung mittels Einsparungsmöglichkeiten anderswo im Feuerwehrwesen und im Ordnungsamtsbereich neu zu beschaffen. „Der Bedarf ist ja nun wirklich dringend“, unterstrich Achims Kämmerer Peter Hollwedel. Diesem Vorschlag folgte der Ausschuss ebenfalls einstimmig.

