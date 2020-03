Effizienter, zukunftsweisend und bald elektrisch

Deutsche Post stellt die Weichen am Zustellstützpunkt

+ Vor versammelter Belegschaft, Initiatoren sowie Vertretern aus Politik und Verwaltung überreicht der Bremer Niederlassungsleiter Frank Schmidt den Teamleitern Nadine Behrens und Andreas Zehreis (Mitte von links) symbolisch den Schlüssel für den neuen Zustellstützpunkt. Foto: Schmidt

Achim – Deutlich größer aber mit kürzeren Wegen, energetisch sinnvoller und für den Zuwachs der kommenden zehn Jahre ausgelegt – so präsentiert sich die neue Zustellzentrale an der Bremer Straße 70. Damit optimiert die Deutsche Post ihre Prozesse in Achim und sichert die Zukunftsfähigkeit des Standortes. Am Freitagmorgen hatte der Postdienstleister bei laufendem Betrieb Funktionäre, Mitarbeiter und Interessierte zur offiziellen Eröffnung des neuen Stützpunktes eingeladen.