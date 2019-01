Wachsende Versorgung mit Stromtankstellen: E-Mobilität auf Hochtouren

Achim - Von Lisa Duncan. Abgase und Feinstaubbelastung hin oder her - wer ein Elektroauto hat, ist fein raus. Nicht zuletzt wegen eines Förderprogramms des Bundesverkehrsministeriums finden E-Auto-Besitzer auch in Achim nun immer mehr Stromtankstellen vor. Bereits Anfang März sollen auf dem Baumplatz eine Car-Sharing-Station des Bremer Anbieters Cambio sowie zwei E-Ladestationen der Stadtwerke Achim eröffnen, bestätigte Verkehrsplaner Stefan Schuster auf Nachfrage.

„Wir sind auf Hochtouren dabei, das umzusetzen“, berichtet Schuster. Frost im Boden mache den noch notwendigen Erdarbeiten aber derzeit einen Strich durch die Rechnung. Sobald die Witterung es zulässt, so der Verwaltungsmitarbeiter, könnten die Arbeiten, inklusive Kabel Verlegen und Pflastern, innerhalb einer Woche abgeschlossen sein.

Für das Förderprogramm des Bundes zur Einrichtung von öffentlichen Ladesäulen (siehe Kasten) können sich sowohl Kommunen als auch Unternehmen noch bewerben. „Der Bund ist da im Moment sehr freigiebig“, so Schuster. „Und mittlerweile ist die Versorgung nicht mehr so schlecht, wie die Mobilindustrie uns lange weismachen wollte.“

Obgleich die Stadt Achim auch selbst einen Förderantrag einreichen könnte, überlässt sie die Versorgung mit Stromtankstellen lieber den Stadtwerken. Die Abrechnung bedeute einen hohen Verwaltungsaufwand, lässt Schuster durchklingen.

E-Auto lädt in einer Stunde auf

Dafür wollen die Stadtwerke bereits bis Ende Februar drei öffentliche Ladestationen eröffnen, verriet Vorstandssprecher Sven Feht. Die erste soll auf dem Patientenparkplatz der Aller-Weser-Klinik ihren Platz finden. „Das haben wir mit Geschäftsführerin Marianne Baehr so abgestimmt. Ein sinnvoller Standort, weil Besucher ihr Fahrzeug sowieso länger dort abstellen.“ An den sogenannten Normalladestation (22 Kilowatt) lasse sich ein Auto innerhalb einer Stunde komplett aufladen, so Feht.

Eine weitere Stromtankstelle soll auf dem Baumplatz entstehen - mit zwei Anschlüssen: einer für das Elektromobil der städtischen Mitarbeiter, einer für die Öffentlichkeit. Als dritte Position für eine Ladesäule haben die Stadtwerke die Straßen- und Autobahnmeisterei Oyten ins Auge gefasst. Alle Standorte befinden sich nahe an Stromverteilerpunkten, denn auch für die 22-kW-Anlagen brauchen mehr Strom als eine haushaltsübliche Steckdose.

+ Diese Stromtankstelle hat das Gasthaus Gerken in Uphusen für seine Kunden eingerichtet. Foto: duncan

+ Autohändler rüsten mit Stromtankstellen nach: In Achim können E-Autofahrer unter anderem bei den Autohäusern Brandt und Anders sowie bei der Werkstatt A.T.U. laden. Für ihre Elektrotankstellen arbeiten die Stadtwerke mit dem Hersteller „Mennekes“ zusammen, der den europaweiten Standardstecker für den Ladevorgang an E-Autos entwickelt hat. Fördergelder des Bundes haben die Stadtwerke nach eigenen Angaben allerdings nicht genutzt. „Aber wir planen noch drei weitere öffentliche Ladesäulen und wollen dafür die dritte Förderwelle mitnehmen“, sagt Feht. Die Anträge seien gestellt; als Lokalitäten sind die Autobahnausfahrten an der A 27 (Achim-Nord und -Ost) und der A1 (Uphusen) vorgesehen. Nach genauen Standorten werde noch gesucht. Gebaut werden sollen die Ladestationen laut Feht auf jeden Fall - und das unabhängig davon, ob der Bund die Förderung bewilligt.

Weitere Ladestationen etablieren sich auf private Initiative nach und nach im Stadtgebiet. Zwei E-Tankstellen mit Zuschüssen des Bundes (laut MdB Andreas Mattfeldt je 10. 000 Euro) hat unter anderem das Autohaus Anders an seinen Dependancen in Achim und Verden eingerichtet. Die Autowerkstatt Autoteile Unger (ATU) am Fritz-Lieken-Eck hat seit September eine Schnellladestation, wie Pressesprecher Markus Meißner bestätigte.

Unter den Gastronomen betätigt sich das Gasthaus Gerken an der Uphuser Heerstraße als Vorreiter in Sachen Elektromobilität. „Wenn wir E-Mobilität wollen, dann müssen wir das“, findet der Gastwirt. Exklusiv für seine Gäste hat Inhaber Klaus Gerken bereits vor etwa zwei Jahren eine Stromladestation installiert, an der sich zwei Autos parallel in bis zu drei Stunden betanken lassen - ausgehend vom Renault Zoe und ähnlichen Fahrzeugtypen. Auf einen Förderantrag verzichtete er lieber: „Das war mir zuviel Papierkram.“

Bund vergibt noch Zuschüsse bis 21. Februar

Das Bundesverkehrsministerium fördert E-Mobilität in Form von öffentlichen Stromtankstellen. Für die dritte Förderperiode können sich Kommunen und Unternehmen noch bis zum 21. Februar bewerben. Nach Angaben des Bundestagsabgeordneten Andreas Mattfeldt (CDU) wurden allein bei der zweiten Förderungstranche Zuschüsse in Höhe von 1,2 Millionen Euro für 275 Normal- und Schnellladesäulen bewilligt.

Im Landkreis Verden sind bisher drei öffentliche Ladepunkte vermeldet: An der Autobahnraststätte Goldbach-Nord, in Achim (Stadtwerke, Aller-Weser-Klinik) und in Posthausen. Laut Mattfeldt sei nur ein kleiner Teil der 300-Millionen-Euro Fördermittel abgerufen worden. Das Bundesverkehrsministerium hat seit Auflage des Förderprogramms mehr als 704 Förderbescheide für 7.669 Normal- und 1.610 Schnell-Ladesäulen ausgegeben.

Die Bundesnetzagentur hat eine interaktive Ladesäulenkarte erstellt mit einer bundesweiten Übersicht von über 13.000 Ladepunkten an etwa 6.600 Ladeeinrichtungen. Allein in Niedersachsen sind für diese Karte bisher 626 Ladesäulen gemeldet. Jedoch seien nicht alle darauf vermerkt. „Weitere Betreiber öffentlicher Ladepunkte sollten sich umgehend registrieren lassen, damit die E-Autofahrer vollständigere Informationen bekommen“, betont Mattfeldt.

Zur Ladesäulenkarte der Bundesnetzagentur:

www.bundesnetzagentur.de