Durch die Ohren in die Beine

Achim - Etwa 200 Konzertbesucher feierten einen tongewaltigen Mix aus Funk, Soul, Rock und modernem Pop im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch). Die Profis von Charizma Soul überzeugten am Freitag mit außerordentlicher Musikalität und präsentierten als Highlight des Abends mit Hauke Quaer einen hoffnungsvollen Musiker und Komponisten, der Stücke seines Debütalbums darbot.

Eine Eingewöhnungszeit brauchten die Gäste, bis sie sich in den Bann ziehen ließen, aber spätestens nach dem dritten Stück hielt sich kaum noch jemand zurück und Tanzwillige drängten vor die Bühne. Die zehn Profimusiker und ihr „Special Guest“ hielten für jeden „Tanzbares“ bereit: Mit Bruno Mars (Uptown Funk), Elton John (The Bitch Is Back), Phil Collins (Billy Dont´t Loose My Number), Joe Cocker (Up Where We Belong), Tina Turner (Addicted To Love) bis hin zu Patti LaBelle (Lady Marmelade) folgte ein Hit auf den nächsten.

Neben der instrumentalen Vielfalt und Qualität überzeugten insbesondere der charismatische Frontsänger Menno Stuifmeel aus Bayreuth und die stimmgewaltigen Sarina Lal und Marie Franka Zielinski aus Oldenburg. Charizma Soul sind ferner Drummer Sebastian Vogt, Karsten Fernau (Bremen) und Florian Körber (Berlin) an Bass und Gitarre sowie Axel Meyer (Piano) aus Bremen.

Bläsersektion ist ein Höhepunkt

Einen Höhepunkt der Show bildet die Bläsersektion mit Peter Büscher an der Trompete und Michael Theissing-Thegeler an der Posaune (beide aus Köln) sowie David Zernack am Saxophon aus Leverkusen. Einmal im Jahr spielt Charizma Soul in immer ähnlicher Besetzung in der Kulturetage Oldenburg vor etwa 600 Fans. Zum Warm-up liefern sie vorab regelmäßig Gastspiele in der Region.

+ Hauke Quaer stellte an dem Abend sein aufwendig arrangiertes Debütalbum vor. © Schmidt „Sebastian Vogt, als Taktgeber und Organisator des Bandprojektes, hatte im vergangenen Jahr das Kasch kennengelernt und bei uns angefragt, ob sie bei uns auftreten könnten“, beschrieb Susanne Groll am Rande des Gastspiels die Entstehung. „Wir vom Haste-Töne-Team haben natürlich sofort zugesagt und so kam das Konzert heute zustande.“

Nach der Pause spielte Charizma Soul sechs Stücke mit und von Hauke Quaer, alias Hugh Roger Louis. Der Oldenburger Musiklehrer, der Saxophon, Gitarre und Piano gleichermaßen beherrscht, war einer Einladung von Sebastian Vogt gefolgt. Just hatte er sein erstes Album vorgestellt, auf dem er sämtliche Songs selbst geschrieben und arrangiert hat. Der aufwendig komponierte Sound fügte sich hervorragend ins abendliche Konzept und setzte ihm förmlich die Krone auf.

Seinen Stil bezeichnet der 28-Jährige als Power-Soul: „Meine Musik ähnelt dem Rock und Soul der 1970er bis 1980er Jahre, aus einer Zeit, in der die Rolling Stones und Tina Turner gemeinsam auf der Bühne standen“, erklärte Quaer vor dem Konzert. „Mein Album ist dazu aber auch sehr discolastig und soll so die Grenzen aufsprengen.“

Tatsächlich hörten die begeisterten Gäste an dem Abend ausgesprochen kraftvolle Stücke und Balladen, die aus den Klassikern herausstachen.

sch