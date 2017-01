Von Duplo bis „Fair getradet“

ACHIM - Innerhalb kurzer Zeit hat sich der Poetry-Slam-Abend im Programmplan des Achimer Kasch fest etabliert. Großen Anteil daran hat neben den Vorträgen der jungen Künstler sicher auch die frisch-freche Moderation der beiden Bremer Bühnen-Poeten Sim Banse und Sebastian Butte.

Mit viel Improvisations-Witz wecken sie die Begeisterung für ihr besonderes Literaturformat und entwickeln den Abend zum Vergnügen der Zuschauer in einen heiteren Dichter-Wettstreit.

Jetzt hatte das Kasch zum schon dritten, wieder sehr gut besuchten Slam-Clubabend eingeladen. Der Modus ist ganz einfach: Hobby-Literaten präsentieren eigene Texte. Zitate müssen sie kennzeichnen, diese sind aber generell unerwünscht.

Bei ihrem Sechs--Minuten-Vortrag dürfen die Teilnehmer nicht singen, aber ein Textblatt verwenden. Requisiten und Verkleidungen sind verboten.

Sieben Kandidaten traten schließlich ans Mikrofon, und eine aus dem Publikum willkürlich gewählte Jury bewertete die Beiträge. Die erfolgreichsten Wort-Akrobaten sollten mit neuen Texten ein Finale bestreiten.

Der Wettstreit dient allein dem Vergnügen: „Wir wollen Schreibenden eine Plattform geben und damit lebendige Literatur auf die Bühne bringen“, erklärt Sim Banse. Er kenne keine andere literarische Kunstform, die Generationen übergreifend die Menschen so sehr begeistert.

Beeindruckend waren die Qualität der Vorträge, die Impulsivität und die Show-Kunst der jungen Darsteller.

Carina Falk aus Cluvenhagen machte den Anfang mit einem Aufruf, die Zeit bewusster zu verschwenden. Die Bremerin Lippi Punkstrumpf präsentierte mit „Duplo und die Milchschnitte“ einen Märchenreim aus der Welt der Süßigkeiten.

Melanie Wittmann aus Verden hatte einen „lauten Text für Leiseredner“ dabei. Der Oldenburger Mirko Gilster kritisierte mit „Fair getraded, Didi“ ungerechtfertigtes Ungerechtigkeitsempfinden.

Hauke Schrade aus Delmenhorst lieferte einen Mitmachtext, in dem er „verdreckte Reime“ unrein verformte. Lennart Hamann aus Hamburg beklagte bindungslose Beziehungen, und Rebecca aus Bremen berichtete bewegend aus dem angsterfüllten Alltag eines Migrations-Mädchens.

Auch die Moderatoren nutzten die Bühne: Zum Anheizen persiflierte Sebastian Butte eine Toaster-Bedienungsanleitung, und nach der Pause nahm Sim Banse emotionsgeladen die jüngste Rede des AfD-Politiker Björn Höcke ins Visier mit dem Fazit: „Geschichte wiederholt sich nur, wenn man sie sich wiederholen lässt.“

Wegen Punktgleichheit bestritten gleich vier Poeten das Finale, das schließlich zwei Sieger hervorbrachte. Das Applausometer lieferte keine eindeutige Messung, und so nahmen Rebecca und Lennart gemeinsam den Schoko-Pokal entgegen. Der nächste Wettstreit-Termin steht schon fest: Am 1. März treten im blauen Saal wieder die „Slammer“ gegeneinander an. - sch