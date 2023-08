Erst das Blut, dann die Bratwurst

Von: Nina Baucke

Erst werden Teströhrchen gefüllt, dann der Beutel. © Bartz

Das DRK Achim ruft zur Blutspende auf – auch Kreisblatt-Redakteurin Nina Baucke ist dabei und stellt sich die Frage: Warum ist Blutspenden gerade in den Sommermonaten so wichtig?

Achim – Wasser, Wasser, Wasser: Flaschen stehen auf den Tischen, wo der Anmeldebogen ausgefüllt wird, in Greifnähe, wenn die Spender für den kurzen Blutcheck anstehen, und auf den Tischen für den Imbiss danach, dort allerdings gesellen sich auch Limonade-Flaschen dazu. Zu trinken gibt es hier an jeder Ecke, verdursten wird hier an diesem Tag bei der Blutspendeaktion des DRK-Ortsvereins Achim in der Aula der IGS vermutlich niemand.

Auch ich nicht, die ganze Zeit über trage ich von einer Station zur nächsten den rot-weiß bedruckten Pappbecher mit mir herum und fülle ihn bei jeder Gelegenheit mit Mineralwasser. Wie jeder um mich herum – und das sind einige. Eigentlich dachte ich, gleich zum Start der Aktion um 15 Uhr werde ja noch nicht viel los sein. Von wegen! Als ich pünktlich in der IGS eintreffe, haben sich vor der Anmeldung bereits zwei Schlangen gebildet. „Das ist der erste Ansturm, wir hoffen natürlich, dass es so weitergeht“, sagt Susanne Stadtlander, stellvertretende Vorsitzende des Achimer DRK, mit einem Lachen. Sie hofft zu Recht, am Ende des Tages werden es 161 Spender, davon 18 Erstspender gewesen sein, die ihre Unterarme für den guten Zweck entblößt haben. Das ist nicht selbstverständlich: „Wir haben noch Ferien und außerdem ist seit langer Zeit mal wieder schönes Wetter – von daher ist das ein gutes Ergebnis“, sagt Stadtlander. Vor allem Letzteres treibt die Menschen nicht unbedingt zur Blutspende, sondern eher in den eigenen Garten oder ins Freibad. Dabei ist gerade in diesen Tagen ein großer Vorrat an Blutkonserven wichtig: „Durch die Ferien haben wir ein erhöhtes Verkehrsaufkommen – und damit auch eine höhere Unfallwahrscheinlichkeit und dementsprechend größeren Bedarf.“ Die Temperaturen selbst sind da nicht das Problem: „Die Spender sollten reichlich Wasser getrunken haben und in guter Verfassung sein.“

Ein kurzer Pieks für den kurzen Check vorweg. © Bartz

Seit 13 Uhr ist Stadtlander an diesem Tag bereits in der IGS, um mit ihrem Team des Ortsvereins und mit den Mitarbeitern des angereisten Blutspendedienstes alles vorzubereiten und aufzubauen. Die Zuständigkeiten sind klar aufgeteilt: Der Imbiss für die Stärkung nach der Blutspende liegt in der Hand der Ehrenamtlichen aus Achim, wie auch die Kinderbetreuung, während Eltern Blut spenden, und die Anmeldung. „Wir haben zudem jemand, der sich auf Wunsch um Erstspender kümmert“, so Stadtlander. Alles Weitere übernimmt der Blutspendedienst mit seinem Team, das dieses Mal aus Rastede kommt.

An der Anmeldung sitzt Stella Renz, wie Stadtlander Mitglied des Vorstands. Sie drückt mir ein Klemmbrett mit einem Bogen in die Hand, den ich ausfüllen soll. Es ist eine Abfrage nach chronischen Krankheiten, Reisen und Impfungen in den vergangenen Monaten. Während ich meine Kreuzchen mache, trinke ich brav die ersten Becher Mineralwasser. Es ist nicht meine erste Blutspende. Nervös, dass gleich für mehrere Minuten eine Kanüle in meinem Arm stecken wird, bin ich von daher nicht. Scheinbar.

Für die Stärkung nach der Spende sorgen die Achimer DRK-Mitglieder. © Bartz

Auch beim kurzen Blutcheck, für den eine Mitarbeiterin des Blutspendeteams mit einem kleinen Gerät, das von Weitem wie ein Kugelschreiber aussieht, in die Kuppe meines rechten Zeigefingers piekt, verziehe ich keine Miene. Doch beim Arztgespräch fliege ich auf: Eine ziemlich hohe Pulsfrequenz, 170, zeigt das Gerät an. „Aufgeregt?“, fragt mich der Arzt. Nun ja, ein kleines bisschen offenbar schon. Und das Gefühl wird nicht besser, als sich an der nächsten Station das Zubehör für die Blutspende auf meinem Klemmbrett stapelt: zwei Röhrchen, ein kleiner Beutel, der in etwa die Größe eines Ketchuptütchens hat, und ein größerer mit Schlauch, in den gleich mein Blut laufen wird.

Bei einer freien Liege empfängt mich Ilona Pien vom Blutspendedienst mit einem freundlichen Lächeln. „Ich mache das mehrmals am Tag, montags bis freitags“, sagt sie fröhlich nach meinem skeptischen Blick auf die Kanüle, die sie von der Verpackung befreit.

Ein halber Liter Blut fließt in den Plastikbeutel. © Bartz

Und dann kommt er, der befürchtete Pieks, der den Puls im Vorfeld so in die Höhe getrieben hat – und ist ratzfatz vorbei. Ein bisschen erstaunt blicke ich auf die Nadel, deren Spitze nun in meiner Armbeuge verschwunden ist, währendessen füllt sich schon der kleine „Ketchuptütchen“-Beutel. „Predonation Sampling“, nennt sich das, wie Ilona Pien mir erklärt: die erste kleine Menge an Blut nach der Punktion, in der eventuell noch Verunreinigungen der Haut sowie Hautschüppchen sein können, die nicht in die Konserve gelangen sollen. Wie dieses Blut sind auch die Milliliter in den beiden Röhrchen für das Labor bestimmt und werden dort auf Infektionskrankheiten wie HIV untersucht.

Stella Renz (l.) und Susanne Stadtlander freuen sich über die Beteiligung an diesem Tag in der Achimer IGS. © Bartz

Dann ist der große Beutel an der Reihe, dank meiner stetigen Wasserzufuhr im Vorfeld füllt er sich zügig mit meinem Blut, während die kleine elektronische Wippe, auf der er liegt, sich hin und her bewegt. Als ein melodisches Klingeln ertönt, taucht Ilona Pien wieder auf, um erst den Beutel abzustöpseln und dann die Kanüle aus meinem Arm zu ziehen. „Pflaster oder Verband?“, fragt sie. Verband natürlich, das macht mehr her – immerhin habe ich mich von einer Nadel stechen lassen. Jetzt, wo die Nervosität weg ist, fühlt sich auch der Imbiss mit Bratwurst und Butterkuchen zum Nachtisch wie eine Belohnung nach vollbrachter guter Tat an. Und natürlich kommt auch hier noch einmal mein Pappbecher zum Einsatz – dieses Mal allerdings darf es statt Wasser ein bisschen Limonade sein.