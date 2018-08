Drittes Achimer Kulturfest startet am Freitag, 7. September

Achim - In einer Woche steigt das dritte Achimer Kulturfest. Die Innenstadt wird am Freitag, 7. September, von der Marktpassage über den Bibliotheksplatz bis ins Rathausfoyer mit den Klängen von zehn Achimer Chören erfüllt sein, kündigt Rüdiger Dürr vom ausrichtenden Kulturnetz an.

Unter dem Motto „Kulturstrophen“ treten zwischen 16 und 21 Uhr an wechselnden Plätzen der Kinder- und der Spatzenchor der Kirchengemeinde St. Laurentius, die Chöre der Schule am Paulsberg und der Grundschule Bierden sowie die Crazy Chor Company, Sunny Side Up, die Vokalkonsonanten, Sing Art, Open Up und Zwischentöne auf. „Die Teilnehmer präsentieren Chorgesang auf höchstem Niveau und in unterschiedlichen Stilrichtungen“, sagt Dürr.

Das inklusive Projekt „Tanzherz“ der Ballettschule Jessel umrahmt die musikalischen Darbietungen, und auch der Posaunenchor Achim ist an diesem Tag mit von der Partie. Das Duo Tango Divertido lädt zum großen Tanz auf den Bibliotheksplatz ein. Die Schüler des elften Jahrgangs des Gymnasiums am Markt bringen Street Art ein: An mehreren Stationen malen, sprühen, texten und diskutieren sie. Gemeinsam mit der Kunstschule des Kunstvereins Achim entsteht vor Ort ein „skulpturales Kunstwerk“, an dem sich alle Besucher aktiv beteiligen können. Bei einigen Auftritten sind die Zuhörer auch zum Mitsingen eingeladen.

Weil singen hungrig macht, soll es eine Meile mit kulinarischen Angeboten Achimer Gastronomen geben. Die Mito-Sushi-Bar, das Sunny- Thai-Restaurant, der Mühlengrill, der Weser-Imbiss, die Atrium-Weintheke, die Cocktail-Bar der Alten Feuerwache, der Krawep-Gastronomie-Imbiss, ein Craft-Beertresen, ein Waffel- und ein Eisstand laden zum Genießen beim Musikhören ein.

Beendet wird das Kulturfest mit einem Rudelsingen im Rathaus, zu dem alle eingeladen sind. Das Abendlied „Der Mond ist aufgegangen“ von Matthias Claudius setzt den Schlusspunkt.

ps/sb