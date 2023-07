Dreistöckige Transparenz: Unternehmen Born und Ermel plant Neubau am Finienweg

Von: Nina Baucke

Der Neubau des Unternehmens Born & Ermel soll sich in die Umgebung am Finienweg einfügen. © Generealübernehmer Goldbeck Nord/Julia Illing

Einer Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich Finienweg gibt der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung grünes Licht.

Achim – Begrünte Dächer, Bäume rund um das Gebäude und auf dem Parkplatz, Holzfassaden an den oberen beiden Stockwerken: Die Firma Born & Ermel hat am Dienstag dem Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz die Entwürfe zu ihrem neuen Bürokomplex vorgelegt. Denn: Der Neubau am Finienweg erfordert eine Änderung des Flächennutzungsplanes – und der gab das Gremium einstimmig grünes Licht, einen endgültigen Beschluss soll am 17. August der Verwaltungsausschuss fällen.

Die Notwendigkeit der Änderung hängt damit zusammen, dass der Bereich am Finienweg für Wohnbauflächen ausgewiesen ist. Allerdings sei dort anhand von Lärmschutzgutachten „von der wohnbaulichen Entwicklung abgeraten worden – unter anderem wegen der angrenzenden A27“, erklärte Christa Meiering, Leiterin der Stadtplanung. Mit der Möglichkeit, den Bereich nun für Gewerbeflächen zu nutzen öffnet sich dementsprechend das Tor für das Ingenieursbüro Born & Ermel, das zwar bereits seit 1988 am Finienweg ansässig ist, seinen Standort allerdings aus Platzgründen verlagern und komplett neu errichten will. „Wir sind an unsere Kapazitätsgrenzen gekommen“, machte Jörn Ermel, einer der Geschäftsführer des Unternehmens, dem Ausschuss deutlich. „Auch der Büroalltag ist ein anderer geworden, wir müssen viele Räume vorhalten.“

Dafür hat der beauftragte Generalübernehmer Goldbeck Nord den Entwurf eines dreiteiligen Gebäudekomplexes vorgelegt. „Ein wichtiges Ziel war, dass sich das Gebäude in das Umfeld einfügt“, erläuterte Julia Illing, Architektin bei Goldbeck Nord. Aus diesem Grund stellt sich das dreistöckige Gebäude nicht als einen Block dar, sondern mit zwei zurückspringenden Obergeschossen – und soll auf diese Weise nicht als wuchtig erscheinen, „eher kleinteiliger“, wie Illing betonte.

„Auch bei den Materialien geht es um Transparenz und Leichtigkeit“, so die Architektin. Bestehen die beiden Obergeschosse aus einer Holzfassade und Glas, sind auch im Erdgeschoss etliche Bereiche der Fassade verglast, der Rest besteht aus Klinker. „Das verleiht dem Ganzen etwas Leichtfüßiges.“

CO2-Fußabdruck so minimal wie möglich

Dazu versuche man, mit diesem Gebäude den CO2-Fußabdruck des Unternehmens so minimal wie möglich zu halten. So sei das Thema „Grün“ bei der Planung von besonderer Bedeutung gewesen. „Der Entwurf ist nach den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) geplant“, ergänzte Ermel. So sind die Dachflächen nicht nur begrünt, sondern auch mit Fotovoltaikanlagen ausgestattet.

Auch wenn die Flächennutzungsplanänderung und damit auch das Bauprojekt der Firma Born & Ermel die Zustimmung des Gremiums fand, hatten dessen Mitglieder noch Fragen. So regte Christine Vornholt (Grüne) an, über den Stellplätzen auf dem Parkplatz Fotovoltaik-Anlagen zu installieren, „als Pilotprojekt für Achim“.„Aktuell ist für uns so eine Anlage weit von der Wirtschaftlichkeit entfernt“, entgegnete Ermel. Allerdings sollen dort Ladestationen für E-Autos entstehen. Als zufrieden mit dem Entwurf zeigte sich Ratsfrau Petra Geisler (SPD): „Schön, dass sich das Unternehmen einen Standort in der Stadt gesucht hat.“