Dreißigjähriger Krieg: Spurensuche in Achim, auch an Uphuser „Schwedenschanze“

Achim - Vor 400 Jahren begann im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation ein Krieg, der mit dem Fenstersturz am 23. Mai 1618 in Prag seinen Anfang nahm. Habsburgs Gegenschlag trieb Europa für Jahrzehnte in einen Strudel von Gewalt und Verwüstung. Unüberbrückbare konfessionelle Streitigkeiten und Machtkonflikte zwischen Katholiken und Protestanten spielten dabei eine wesentliche Rolle. Der niedersächsisch-dänische Waffengang zog Achim für einen Augenblick in den Mittelpunkt europäischer Interessen.

Das hat der Heimatforscher Rainer Pöttker herausgefunden. Dabei stützt er sich auf die Tagebuchaufzeichnungen von Oberst Robert Monro „Kriegserlebnisse eines schottischen Söldnerführers in Deutschland 1626-1633“, übersetzt und herausgegeben von Helmut Mahr, sowie auf eigene Recherchen. Das Achimer Kreisblatt veröffentlicht Pöttkers historischen Bericht in Auszügen:

Die Feldzüge und Schlachtfelder zogen sich über das ganze Land hin und der Krieg entwickelte sich zum blutigen Geschäft mit Söldnern aus ganz Europa auf deutschem Boden. Einige Jahre später erreichten die Auseinandersetzungen unsere Gegend, wo es doch eigentlich nicht viel zu plündern gab. Aus dieser Zeit stammte auf den Uphuser Mehren die sogenannte Schwedenschanze, eine über mehrere hundert Meter reichende Landwehr mit Wall und Grabensystem zwischen den sumpfigen Niederungen des Königsmoores und den Sanddünen Richtung Weser. Diese Befestigung sperrte den direkten Landweg zwischen Bremen und Verden ab.

Dort verschanzten sich die Reste des dänischen Heeres im Winterquartier nach der verlorenen Schlacht am Harzrand und den nachrückenden Verfolgern der Katholischen Liga unter Tilly. Der Dänenkönig Christian IV. und gleichzeitiger Herzog von Holstein als Beschützer der niedersächsischen Protestanten setzte sich als Heerführer an die Spitze des „Niedersächsischen Reichskreises“ und stellte sich somit auch gegen den Kaiser und die katholische Liga – unterstützt von England, den Vereinigten Niederlanden und Frankreich. Die militärische Lage in Niedersachsen verschlechterte sich im Frühjahr 1626 für die Protestanten durch die vorrückenden kaiserlichen Armeen unter Wallenstein und den Truppen unter Graf von Tilly.

Am 27. August 1626 trafen die etwa gleich starken Heere von jeweils etwa 20 000 Mann des nach Süden vorstoßenden Dänenkönigs auf das kaiserlich-Tillysche Heer bei Lutter am Barenberge in der Nähe von Goslar am Harz in einer mörderischen Schlacht aufeinander. Tilly errang mit dem Heer der Liga den Sieg.

Der Reitergeneral Fuchs von Bimbach stellte sich den Kaiserlichen mutig in den Weg, um seinem König die Flucht nach Wolfenbüttel zu ermöglichen, Er wurde dabei aber mehrfach verwundet und starb in Nauen auf dem Riemschneiderschen Hof. Ein Denkmal und eine Tafel am Rande des Schlachtfeldes an der Bundesstraße 248 erinnern noch heute an den mutigen, dort beerdigten General,

Christian IV. musste sich bis zur Elbe zurückziehen. Norddeutschland war nun für die katholischen Truppen frei und einnehmbar. Die Engländer und Holländer als dänische Bundesgenossen zögerten aufgrund der totalen dänischen Niederlage, direkt in das Kampfgeschehen einzugreifen. Sie unterstützten ihn aber durch die Entsendung von schottischen und englischen Söldnertruppen.

Die Schotten waren in der Regel kriegserfahrene Söldner, die sich durch besondere Tapferkeit auszeichneten. Die unglaubliche Abhärtung brachten sie aus ihrer rauen Heimat mit und die meist aus Familienclans stammenden Söldner verband eine hervorragende Kampfdisziplin, welche sie meistens schon auf anderen Schlachtfeldern beweisen konnten.

Schon bald aber sollte sich das Kampfgeschehen nach Achim verlagern. Was Pöttker in der nächsten Folge seines Aufsatzes schildert.

