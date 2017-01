Drei Millionen Euro gegen Ueser Enge

Weitere vier Grundschulräume bis 2019 / 2020

+ So sieht die Variante 1 des Erweiterungsvorhabens für die Ueser Grundschule aus. Zur Orientierung: Oben die Landesstraße und rechts unten die Alte Dorfstraße. Rot eingezeichnet sind die Erweiterungsbereiche.

Uesen - Drei Millionen Euro wird die Stadt Achim aufbringe müssen, um die drängende Raumnot an der Ueser Grundschule zu lindern. In der jetzt abgeschlossenen „Machbarkeitsstudie Erweiterung Grundschule Uesen“ ist der Betrag für die kostengünstigste „Variante 1“ errechnet worden. Diese wird von der Achimer Stadtverwaltung favorisiert.

Auch als Folge der nahen neuen Baugebiete steigen die Ueser Schülerzahlen wie berichtet rasant. Wenn es hier demnächst je vier Jahrgangsklassen statt wie bisher drei gibt, sind vier zusätzliche Klassenräume erforderlich.

Die Variante 1 der vom Achimer Architektenbüro GME mit der Schul- und Gebäudemanagementabteilung der Verwaltung gemeinsam entwickelten Erweiterungspläne beinhaltet außerdem im Erdgeschoss des zur Landesstraße hin gelegenen neuen Anbaus eine geräumige Mensa. Die ist für den künftigen Ganztagsschulbetrieb unverzichtbar. Als Vorteil dieser Variante wird zudem gewertet, dass das nutzbare Schulgelände beim hier gewählten Standort nicht weiter eingeschränkt würde.

„Unverzüglich“ solle mit den Planungen für das Projekt begonnen werden, empfiehlt die Verwaltung. Genutzt werden könnten die neuen Räume voraussichtlich aber erst im Schuljahr 2019/2020.

Klar ist auch schon, dass das Vorhaben den Achimer Haushalt mit Folgekosten von jährlich etwa 300 000 Euro belasten dürfte.

Mahnend heißt es deshalb in den Beschlussunterlagen zur nächsten Schulausschuss-Sitzung am 23. Januar: „Mit Blick auf noch weitere geplante Ganztagsschulen in Achim ist es dringend geboten, aus dem Produkt Schule bis zum Jahr 2019 geeignete Gegenfinanzierungsmaßnahmen vorzuschlagen und deren Umsetzung politisch zu diskutieren. Eine nahelieigende und gebotene Möglichkeit ist, nach Einführung des Ganztagschulbetriebes in Uesen das Hortangebot als freiwillige Aufgabe sukzessive zurückzufahren“.

Die Raumnot in Uesen ist im Übrigen so akut, dass schon vor Fertigstellung des Erweiterungsbaus im Jahr 2019 zusätzliche Klassenzimmer benötigt werden könnten.

Für diesen Fall ist angedacht, die Aula vorübergehend mit für den Unterricht zu nutzen oder auch Mobilbauklassen anzumieten und aufstellen zu lassen.

Bis zum August 2018 soll die Einrichtung einer Ganztagsschule Uesen offiziell benantragt werden.

Schon ohne Berücksichtigung der Erweiterungs-Kosten wiesen die jüngsten Ergebnishaushalte der Stadt Achim negative Zahlen aus, macht die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage noch deutlich.

Um dem Slogan von der „familienfreundlichen Stadt“ auch in Uesen weiterhin gerecht zu werden, muss es also offenbar haushaltspolitisch wirklich bis an die Grenze gehen– und vielleicht sogar ein Stückchen weiter.

la