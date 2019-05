Dörte Hansen liest aus „Mittagsstunde“

Achim – Die Autorin Dörte Hansen liest am Mittwoch, 12. Juni, auf Einladung der Buchhandlung Hoffmann aus ihrem Roman „Mittagsstunde“.

„Wir freuen uns sehr, Dörte Hansen wieder in Achim begrüßen zu können. ,Mittagsstunde’ ist nach ihrem ersten Bestseller ,Altes Land’ wieder ein großartiger Roman über die Veränderung des ländlichen Raums und die daraus resultierende Wahrnehmung von Heimat“, sagt Veit Hoffmann, Inhaber der Buchhandlung Hoffmann.

Zum Buch: Die Wolken hängen schwer über der Geest, als Ingwer Feddersen in sein Heimatdorf zurückkehrt. Er hat hier noch etwas gutzumachen. Großmutter Ella ist dabei, ihren Verstand zu verlieren, Großvater Sönke hält in seinem alten Dorfkrug stur die Stellung. Er hat die besten Zeiten hinter sich, genau wie das ganze Dorf. Wann hat dieser Niedergang begonnen? In den 1970ern, als nach der Flurbereinigung erst die Hecken und dann die Vögel verschwanden? Als die großen Höfe wuchsen und die kleinen starben? Als Ingwer zum Studium nach Kiel ging und den Alten mit dem Gasthof sitzen ließ? Mit großer Wärme erzählt Dörte Hansen vom Verschwinden einer bäuerlichen Welt, von Verlust, Abschied und von einem Neubeginn.

Die Autorin, geboren 1964 in Husum, arbeitete nach ihrem Studium der Linguistik als NDR-Redakteurin und Autorin für Hörfunk und Print. Ihr Debüt „Altes Land“ wurde 2015 zum „Lieblingsbuch des unabhängigen Buchhandels“ gekürt und avancierte zum Jahresbestseller 2015 der Spiegel-Bestsellerliste. „Mittagsstunde“ ist ihr zweiter Roman. Dörte Hansen lebt mit ihrer Familie in Nordfriesland.

Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) an der Bergstraße 2. Einlass ist ab 18.45 Uhr. Karten gibt es zum Preis von zehn Euro in der Buchhandlung Hoffmann an der Obernstraße 44 oder telefonisch unter 04202 / 52 33 92 sowie über die Internetseite der Buchhandlung.

Weitere Informationen

www.buecher-hoffmann.de