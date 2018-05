Werder Fußballschule beim TSV Achim: Mit Dieter Eilts auf dem Platz

Begeisterung bei Nachwuchskickern

+ Erinnerungsfoto mit Trainern und „W“ auf dem Banner.

Achim - Für ein dreitägiges Intensivtraining war die SV Werder Fußballschule kürzlich zu Gast beim TSV Achim. Das Motto „Starkes Training in Grün-Weiß – gib’ dir den Kick!“ wurde in allen Belangen erfüllt. „Selbst das Wetter spielte Fußball“, schreibt Manfred Blank, Trainer und Mitorganisator vom TSV Achim in einer Pressemitteilung.