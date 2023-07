Feiern unter Bäumen: Der Förderverein der Feuerwehr Baden organisiert „Rock im Dürings Park“

Von: Nina Baucke

Wie im vergangenen Jahr will der Förderverein der Feuerwehr Baden die Besucher von „Rock im Park“ begeistern. © Fischer/Förderverein

Zum vierten Mal stellt der Förderverein der Feuerwehr Baden „Rock im Dürings Park“ auf die Beine. Am 12. August sind dann die Bands „Penny Krawatte“, „Cassitys“ und „Blue for Quo“ dabei.

Achim – Es ist eine fast schon meditative Atmosphäre: die hohen Laubbäume, die im Wind rauschen, der leicht federnde Boden des Weges, der durch Dürings Park führt, eine kleine, mit Kies bedeckte und mit Rasenborten eingefasste quadratische Fläche sowie die leeren Ränge der Steintribüne, auf der lediglich ein paar Äste und Blätter liegen. Am Samstag, 12. August, soll es hier allerdings um einiges lauter zugehen – wenn der Förderverein der Feuerwehr Baden zum vierten Mal „Rock im Dürings Park“ auf die Beine stellt. Drei Bands sollen die Besucher ab 18 Uhr an diesem Abend zum Feiern bringen.

Das hofft jedenfalls Dennis Fischer vom Förderverein. Er gehört zu den Organisatoren, die 2018 erstmals zu „Rock im Dürings Park“ eingeladen hatten. „Zur Feier von Badens 1000-jährigem Bestehen ist ja 2013 diese Tribüne gebaut worden, die dann für jeden Verein nutzbar sein sollte. Wir wollten hier mal etwas Rockiges haben“, erinnert sich Fischer. Und nicht nur das, „Rock im Dürings Park“ sollte mehr sein: „Unser Gedanke war dabei, dass sich junge, regionale Bands hier präsentieren können.“ Vor allem Schülerbands hatten die Macher in den ersten Jahren im Blick, „das war dann allerdings mit den Absprachen etwas schwierig“, so Fischer.

Verschiedene Facetten der Rockmusik

Musste das Team hinter „Rock im Dürings Park“ anfangs bei den Bands Klinkenputzen, ist es inzwischen umgekehrt, was die Anfragen angeht. „Das zeigt uns, dass sich unsere Veranstaltung mittlerweile positiv herumgesprochen hat“, freut sich Fischer. Das merkt das Organisationsteam auch an den Besucherzahlen, im vergangenen Jahr waren es bereits 400 bis 500 Menschen, die bei „Rock im Dürings Park“ dabei waren. „Und das auch altersmäßig komplett querbeet“, betont Fischer. Ganz ohne ist der Aufwand nicht, selbst, wenn die Stromversorgung inmitten der hügeligen Parklandschaft bereits dank eines Stromkastens mit Anschlüssen gesichert ist: Alles Weitere – Wasser und Sanitäranlagen – wird die Feuerwehr bereitstellen und organisieren.

Froh ist Fischer in diesem Jahr über das Line-up für das Rocken unter Bäumen: Am 12. August sind es die Bands „Penny Krawatte“, die „Cassitys“ und „Blue for Quo“, mit denen der Förderverein als Organisator sowie der Zusammenschluss Badener Vereine als Veranstalter dem Publikum eine Mischung aus verschiedenen Facetten der Rockmusik bieten will. Den Auftakt bestreiten die Lokalmatadoren von „Penny Krawatte“ mit Deutschrock und eigenen Songs, die Mitglieder kommen aus Achim, Cluvenhagen, Verden und Völkersen. Ebenfalls ein Heimspiel ist der Auftritt für die „Cassitys“: Das Quartett, dessen Kontrabassist in der Badener Feuerwehr aktiv ist und das schon als Schülerband zusammen Musik gemacht hat, lässt mit Rockabilly die 50er-Jahre wieder auferstehen. In die 70er- und 80er-Jahre geht es dann zum Abschluss mit „Blue for Quo“. Die Bremer Formation bringt die Musik der Band „Status Quo“ in Dürings Park, wobei natürlich klassiker wie „Rockin’ all over the world“ und „Whatever you want“ nicht fehlen sollen. Jeweils eine Stunde spielt jede Band, dazwischen gibt es Umbaupausen von etwa 30 Minuten.

Dennis Fischer vom Förderverein hofft auf gutes Wetter am Veranstaltungstag. © Baucke

Der Eintritt auf das Gelände an diesem Abend ist frei, stattdessen finanziert der Förderverein den Abend über den Erlös aus dem Verkauf von Getränken, Pommes und Bratwurst. „Außerdem lassen wir unseren ,Spendenfeuerlöscher‘ herumgehen“, kündigt Fischer an. Natürlich erhalten die Bands eine Aufwandsentschädigung, alles weitere soll an die Arbeit des Fördervereins gehen und dort vor allem für den Jugendbereich bestimmt sein. Jetzt geht es an sich vor allem nur noch um eine Sache: „Wir hoffen jetzt auf gutes Wetter“, so Fischer. „Denn das ist der k.o.-Faktor.“