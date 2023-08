Wenn es dunkel bleibt: Die Entscheidung über die Nachtabschaltung steht an

+ © Bartz Die Straßenlaternen in Achim leuchten seit fast einem Jahr lediglich bis 23 Uhr, bis 5 Uhr ist es dann dunkel. Ob diese Maßnahme – veranlasst aufgrund der Energiekrise – weiter anhält, darüber will demnächst die Politik diskutieren. © Bartz

Noch gehen in Achim jede Nacht zwischen 23 und 5 Uhr die Lichter in den Straßen aus: Aufgrund der Energiekrise hatte sich die Stadt im vergangenen Jahr zur Nachtabschaltung entschlossen. Wie geht es damit nun weiter?

Achim – Licht aus in Achim: Seit nicht ganz einem Jahr werden die Straßenlaternen nachts abgeschaltet, von 23 bis 5 Uhr ist es derzeit zappenduster in den Straßen. Auslöser für die Maßnahme waren Energiekrise und die damit verbundene Strompreisbremse gewesen. Momentan arbeitet Steffen Zorn, Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung, mit seinem Team daran, die Erfahrungen aus dieser Zeit in einem Bericht zusammenzufassen, der dann die Entscheidungsgrundlage für den Achimer Stadtrat sein soll. Dafür fließen auch Beobachtungen der Polizei und weiteren Institutionen mit ein. Denn die Frage ist: Wie soll es weitergehen, zumal die Tage inzwischen wieder Stück für Stück kürzer werden?

„Da trifft vieles aufeinaner“, sagt der Verwaltungsmitarbeiter. Allen voran die, laut Zorn, „schwierige Abwägung“ zwischen Sicherheitsempfinden der Bürger in den nachts nun dunklen Straßen und der nicht ausgestandenen Energiekrise“. Zumindest nach dem vergangenen Winter im Februar hatte mit Blick auf den Sicherheitsaspekt die Polizei keinen Anstieg an Kriminalität in Zusammenhang mit der Nachtabschaltung registrieren können. Als Kompromiss hatte die Stadtverwaltung im vergangenen Jahr entscheiden, zumindest in den Nächten von freitags auf samstags sowie von samstags auf sonntags die „Dunkelphase“ kürzer zu halten und auf die Zeit von 1 bis 5 Uhr zu beschränken, „wenn möglicherweise spät in der Nacht mehr Leute unterwegs sind, als an anderen Tagen“, erklärt Zorn.

Es ist immer noch nicht abzusehen, wo es mit dem Strompreis hingeht.

Ein weiterer Aspekt, der in den Erfahrungsbericht einfließen soll, ist der Klimaschutz – „auch wenn das nicht der Grund für diese Maßnahme war“, wie Zorn betont. „Wir haben definitiv durch die Nachtabschaltung auch CO2 eingespart – und generell bei Einsparungen will die Stadt Achim auch Vorreiter sein.“ Nicht an erster Stelle im Bericht stehen, aber dennoch Erwähnung finden wird ein weiterer Aspekt: die Kosten, die durch dieses Vorgehen niedriger waren. „Wir gehen über den Daumen gepeilt davon aus, dass wir etwa 40 bis 50 Prozent der Gesamtstromleistung durch diese Maßnahme eingespart haben – aufs Jahr gerechnet ungefähr 270 000 Kilowattstunden“, zo Zorn. Das bedeutet zudem: 60 Tonnen an CO2 – und in etwa 70 000 bis 80 000 Euro.

Dazu pflegt die Stadtverwaltung den Blick über den Tellerrand: „Wir beobachten natürlich auch die Nachbarkommunen: Oyten hatte nachts aus technischen Gründen die Straßenbeleuchtung brennen lassen, Verden wiederum hat es so wie wir gehalten, auch da steht die Entscheidung an, wie nun weiter verfahren werden soll“, erklärt Zorn. Was die Abwägung aller Aspekte nicht leichter macht: „Es ist immer noch nicht abzusehen, wo es mit dem Strompreis hingeht, und wir wissen nicht, was der Bund in Sachen Strompreisbremse plant.“ Das mache die Kosten weiterhin nur sehr schwer kalkulierbar: „Diese ganze Situation ist also etwas für die Glaskugelleserei.“

Umstellung auf LED-Beleuchtung läuft

Ohnehin setzt die Stadt bereits auf Einsparpotenziale: „Wir sehen Erfolge in der Umstellung auf LED-Beleuchtung“, so Zorn. Seit zehn Jahren läuft bereits die Umstellung, inzwischen sind es gut die Hälfte der Straßenlaternen, die nicht mehr mit den früheren, verbrauchsintensiveren Leuchtmitteln ausgestattet sind. „Das hat schon viel gebracht“, ist er überzeugt. „Ich bin ein Stück weit froh und stolz, dass wir da inzwischen eine klimafreundlichere Anlage haben.“ Zudem kaufe die Stadt bereits seit Jahren nur grünen Strom ein.

Das weitere Vorgehen, ob die Achimer Straßenlaternen nachts wieder brennen, hängt nach Fertigstellung des Berichts von dem darauf folgenden demokratischen Prozess ab. Zorn geht von einer Entscheidung noch vor der Wintersaison aus.