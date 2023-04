„Die Demokratie ist der Endgegner der Szene“

Andrea Röpke klärt im Kasch über „Reichsbewegte und Querdenkende“ auf

+ © Leipold Andrea Röpke gab im Kasch Einblicke zu Struktur und Organisation der Querdenkenden und der Reichsbürgerszene. © Leipold

Achim – Beleidigungen und Bedrohungen sind an der Tagesordnung, wenn die sogenannten Spaziergänger montags durch die Straßen ziehen. Das müssen diejenigen immer wieder erfahren, die bei diesen öffentlichen Veranstaltungen, die bisweilen auch in Achim stattfinden, die Teilnehmenden beispielsweise filmen oder fotografieren, wie die über die rechte Szene recherchierende und schreibende Journalistin Andrea Röpke.

Schnell ist es dann vorbei mit der vorgeblichen Friedlichkeit.

„Sie haben keine Angst vor Repressionen, wenn sie beleidigen, einschüchtern, drohen. Sie denken, sie sind auf der richtigen Seite“, erklärte Röpke den mehr als 30 Zuhörenden im Kasch.

Das Publikum hatte an ihrer Stelle jemand anders erwartet. „Reichsbewegte und Querdenkende“ war der Vortrag überschrieben, den Journalist und Buchautor Andreas Speit auf Einladung des Weser-Aller-Bündnisses für Demokratie und Zivilcourage (Wabe) an diesem Abend halten sollte. Nach kurzfristiger Absage des Referenten vertrat die aus Thedinghausen-Morsum stammende Röpke ihren Kollegen.

Sie zeigte auf der Leinwand Ausschnitte von Veranstaltungen in Syke, Twistringen, Verden und Achim, bei denen Vertreterinnen und Vertreter der rechten Szene in Erscheinung traten. Zu sehen war etwa eine Frau, die Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil (SPD) während seines Wahlkampfauftritts im vorigen Herbst vor dem Kasch beschimpfte: „Hoffentlich fahren sie zur Hölle, sie Volksverräter“, rief sie ihm entgegen. Ein Ermittlungsverfahren habe es nicht gegeben. „Solche Störaktionen, Beleidigungen und Bedrohungen sind normal“, sagte Röpke, die in Verden immer wieder von den sogenannten Spaziergängern bedrängt werde, wenn sie ihre Arbeit mache. Die Verdener Polizei greife indes nicht ein, fügte sie hinzu.

Andrea Röpke zeigte Gesichter, nannte Namen derjenigen, die unter den Demonstranten und Montagsspaziergängern sind. Sie gehören nach ihren Angaben der AfD an, haben eine NPD-Vergangenheit oder sind der Reichsbürgerszene zuzuordnen, gegen die die Polizei in jüngster Vergangenheit offensiver vorging.

„Jeder hat das Recht, die Coronapolitik zu kritisieren“, betonte Röpke. Würden Galgen mitgebracht und Politiker in Knastkleidung gezeigt, sei das nicht mehr zu tolerieren. Die Demonstrierenden heften sich gelbe Judensterne an, benutzen hochproblematische NS-Begriffe wie „Volksgemeinschaft“ oder vergleichen sich in konzertierten Aktionen mit Widerstandskämpferin Sophie Scholl, wie einst Jana aus Kassel. Diese Verfälschung und Verharmlosung der Geschichte sei nur schwer zu ertragen, wenn sie unwidersprochen stehen bleibe, betonte die fachkundige Journalistin.

Die Ergebnisse eines empirisch-soziologischen Forschungsprojekts an der Universität Basel zu den Angehörigen der Coronaproteste zeigten, dass sie „in sich heterogen, aber nach rechts offen und vom politischen System stark entfremdet“ seien, zitierte Röpke. Lange hätten Politik, Behörden und Gesellschaft die Szene nicht ernst genug genommen. „Inzwischen schwingen sie Reichsfahnen und haben zum Ziel, die Demokratie infrage zu stellen.“ Befeuert werde das durch das einschlägige Hochglanzmagazin „Compact“, das das Deutsche Reich als Alternative zur Demokratie darstellt.

„Die Demokratie ist der Endgegner der Szene, nicht Corona“, sagte Röpke mit Blick auf den Versuch der Querdenkenden um Organisator Michael Ballweg, den Reichstag zu stürmen. Ein weiteres Ziel der Szene sei die Abschaffung des Paragrafen 130, der Volksverhetzung unter Strafe stellt.

Der Verfassungsschutz trägt ihrer Ansicht nach eine Mitschuld daran, dass die Corona-Proteste für ihr Dafürhalten verharmlost wurden, denn selbst bei diesem „Sturm auf den Bundestag“ sei von Extremisten und nicht Rechtsextremisten gesprochen worden. Dabei waren bekannte Gesichter der Szene dabei, wie der selbsternannte „Volkslehrer“ Nikolai Nerling.

Auch stufe der Verfassungsschutz die Reichsbürgerszene nicht als rechtsextrem ein, obwohl diese auf durch und durch extrem rechter Ideologie basiere. „Sie leisten dieser Szene damit Vorschub, sie werden verharmlost, was ihnen Zeit gibt, sich zu vernetzen.“ Immerhin Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder habe erkannt, dass die Reichsbürger und die AfD eng verbunden seien, zeige eine Twitter-Nachricht von ihm.

„Man kann sagen, dass wir in Niedersachsen jede Woche eine Reichsbürgerveranstaltung mit 50 bis 100 Personen haben“, stellte Röpke fest. „Was es besonders gefährlich macht, sind die Untergrundgruppen, die sich bilden“, erläuterte sie. „Darunter Richter, Polizeibeamte, Personen, die an den wichtigen Schaltstellen des Staates sitzen“, wie sich bei der jüngsten Großrazzia in der Reichsbürgerszene rund um Heinrich XIII. Prinz Reuß und dessen Umsturzplänen gezeigt habe.

Trotz der Drohungen und Beleidigungen aus der rechten Szene will Andrea Röpke weiterhin die montäglichen Spaziergänge beobachten. Dies sei wichtig, um die neuen Feindbilder und Themen nach Corona auszumachen, Putin als Helden aufzubauen etwa, erklärte sie. Denn da ist sich Röpke ganz sicher: „Weitermachen werden sie.“