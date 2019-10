Glasfaser-Ausbau in Oyten: „Alles nach Plan“

Anwohner verwundert

Oyten – Das Unternehmen Deutsche Glasfaser plant in Bassen, Schaphusen und Oyten-Nord sowie Bockhorst, Sagehorn, Bornmoor, Köbens und Kronskamp die flächendeckende Umrüstung auf schnelles Internet mittels Glasfasernetzausbau. So wirbt das Unternehmen in seinem Internetauftritt: „Noch 1 Schritt bis zur Fertigstellung“ – also bis Phase 5 Netzaktivierung. Demnach sei die Bauphase in vollem Gange: „Nacheinander wird jede Straße ausgebaut. Die Hausanschlüsse werden gebaut, sodass auch bereits die ersten Anschlussaktivierungen stattfinden können. Die Details dazu stimmen wir beziehungsweise unsere Generalunternehmer vorher natürlich mit Ihnen ab.“ Tatsächlich aber ruhen die Baustellen.