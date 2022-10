SPD dreht in Achim Spieß um, distanziert CDU deutlich

Von: Michael Mix

Bei der Wahlparty der Grünen mit Direktkandidat Lennart Quiring (Mitte, vorne) im Kasch herrscht am Abend gute Stimmung. © Bartz

Achim – Am Abend der Stadtratswahl vor gut einem Jahr herrschte bei der SPD in Achim noch Katzenjammer, da hatte die CDU sie erstmals überholt. Nun, bei der Landtagswahl, haben die Sozialdemokraten den Hauptkontrahenten mit rund zehn Prozentpunkten Vorsprung im Stadtgebiet deutlich distanziert. Der Abstand zwischen SPD (36,5 Prozent) und CDU (26,4) ist in Achim erheblich größer als auf Landesebene und im Vergleich zur vorigen Abstimmung zwischen Harz und Nordsee 2017 als die „Roten“ 37 Prozent der Zweitstimmen holten und die „Schwarzen“ 31,7 Prozent.

Die Grünen als dritte politische Kraft legten in Achim von damals 9,2 auf jetzt 15 Prozent klar zu. Ähnliches gilt für die AfD, die sich von 6,4 auf 10 Prozent steigerte und damit zweistellig im Stadtgebiet wurde. Dagegen stürzte die FDP, die 2017 nur knapp hinter den Grünen gelegen hatte, von 9,1 auf 5,1 Prozent ab. Die Linke halbierte ihr Ergebnis nahezu, von 4,3 auf 2,2 Prozent, während die Freien Wähler von 0,4 auf 1,2 Prozent kletterten.

Bei all dem ist zu beachten, dass viele überhaupt keine „Kreuzchen“ gemacht haben. Lag die Wahlbeteiligung in Achim vor fünf Jahren bei auch eher bescheidenen 62,5 Prozent, so sackte sie jetzt auf 59,1 Prozent ab.

Pünktlich um 18 Uhr beginnen die Wahlhelferinnen und -helfer, wie hier in der Grundschule Baden, mit dem Auszählen der Stimmen: (von links) Ines Tessarek, Andreas Krupp, Jörg Datter, Cornelia Clasen, Frank Popkowitz und Tim Leon Datter. © -

Bei den Erststimmen hat Dörte Liebetruth (SPD) ihr gutes Ergebnis von 2017 (40,1 Prozent) mit 40,5 Prozent sogar noch verbessern können. Hella Bachmann (CDU) schaffte lediglich 27,9 Prozent, ihr Parteifreund Adrian Mohr hatte vor fünf Jahren immerhin 35,7 Prozent erzielt. Lennart Quiring, der Grünen-Kandidat aus Achim, holte 12,2 Prozent persönliche Stimmen, seine Vorgängerin Doris Gerken war 2017 bei acht Prozent gelandet. Umgekehrt lief es bei der FDP: Der Achimer Lokalmatador Christoph Pein schnitt mit 4,7 Prozent schlechter ab als zuvor die Liberale Corinna Rosander (6,1). Klaus Wichmann (AfD) toppte mit 10,1 Prozent die 6,2 Prozent von Ex-Kandidat Sebastian Dahlweg. Maik Smidt (Linke) kam lediglich auf 2,4 Prozent, Ina Sander (Freie Wähler) nur auf 1,9 Prozent.

Die Reaktionen der Achimer Parteivorsitzenden fallen entsprechend unterschiedlich aus. „Ich freue mich für die SPD, vor allem auch für die Mitglieder, die Frau Liebetruth im Wahlkampf unterstützt haben“, sagte Sozialdemokrat Wilfried Hirschmann auf Nachfrage. Die wiedergewählte Landtagsabgeordnete sei ein „Garant dafür, dass Achimer Belange, wie der Radschnellweg oder ein Bahnhalt in Uphusen, nach Hannover getragen und dort gehört werden“. Mit Blick auf die Kommunalwahl 2021 habe er mit diesem Ergebnis für die SPD in Achim „nicht unbedingt gerechnet“, räumte Hirschmann ein. Die meisten Wähler hätten der CDU offenbar nicht abgenommen, dass sie es in der derzeitigen „Riesenproblemlage“ besser hinbekomme.

Jürgen Striedieck (CDU) zeigte sich über das Ergebnis „enttäuscht; das hatte ich so nicht erwartet“. Im Wahlkampf habe seine Partei „großen Zuspruch erlebt, und Hella Bachmann ist bei Haus- und Firmenbesuchen super angekommen“. Der Amtsbonus von Weil und Liebetruth sei vermutlich ausschlaggebend gewesen. Allerdings bemängelte Striedieck auch den Farbwechsel bei den CDU-Plakaten: „Warum waren die plötzlich blau statt dem gewohnten orange?“

„Lennart Quiring hat sein Ziel, zweistellig zu werden, erreicht“, leitete Dennis Reimers (Grüne) sein Statement ein. Das Zweitstimmen-Ergebnis sei „ein bisschen schlechter ausgefallen als erwartet“. Sorge bereite ihm das Ergebnis der AfD, von der übrigens keine Stellungnahme zu bekommen war.

Die FDP habe auch unter den „Protestwählern“, die zur AfD abgewandert seien, gelitten, meinte Hans Baum (FDP). „Und für Christoph Pein war angesichts des Duells zwischen Liebetruth und Bachmann nicht mehr drin.“