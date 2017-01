Gezündeter Polenböller löst Großeinsatz in Achim aus

Auf dem Gelände des Lidl-Markts an der Bremer Straße detonierte am Samstagabend ein Polenböller. Durch den ohrenbetäubenden Lärm aufgeschreckte, besorgte Anwohner riefen sofort die Feuerwehr zur Hilfe. Die Tätersuche blieb erfolglos.

Achim - Eigentlich sind Böller für den Jahreswechsel gedacht – doch scheinbar werden die lauten Knalleffekte von einigen Unbelehrbaren noch immer gehortet und zur Detonation gebracht. Sehr zum Ärger von Anwohnern und deren Tieren, die meistens in den Abendstunden unvermittelt durch einen lauten Knall erschrocken werden.

Wiederholt fragten in den vergangenen Tagen aufgeschreckte, besorgte Menschen in den sozialen Netzwerken wie Facebook, ob es in ihrer Nähe eine Explosion gegeben hat. Nicht nur Großstädte wie Bremen sind davon betroffen, sondern auch Achim. In den vergangenen Tagen krachte es immer wieder in der 30.000-Einwohner-Stadt. Das waren wohl keine legalen Silvesterböller, mutmaßen Ohrenzeugen.

Am Samstagabend hat ein gezündeter Polenböller nun sogar zu einem Großeinsatz für die Feuerwehr geführt. Um kurz vor 22 Uhr hörten zahlreiche Anwohner auf dem Gelände eines Discountmarktes an der Bremer Straße eine ohrenbetäubende Detonation. Laut Augenzeugen soll auch etwas Qualm aufgestiegen sein. Besorgte Anwohner riefen sofort die Feuerwehr.

Mehrere Fahrzeuge der Achimer Ortsfeuerwehr rückten daraufhin aus. Der Stadtbrandmeister und sein Stellvertreter brachen eine Feuerwehr-Jahreshauptversammlung in einem anderen Stadtteil ab und eilten ebenfalls zu dem Lidl-Markt an der Bremer Straße. Jedoch konnten die Feuerwehrleute nichts Verdächtiges feststellen.

Daraufhin suchten die Einsatzkräfte, unterstützt von mehreren Streifenwagen-Besatzungen, die umliegenden Straßen ab. Dabei kam auch die große Drehleiter der Achimer Feuerwehr zum Einsatz. Von deren Korb aus wurden die angrenzenden Grundstücke aus luftiger Höhe abgesucht. Nach einer halben Stunde wurde der Einsatz ergebnislos abgebrochen.

Wer verdächtige Personen beobachtet hat, kann dies unter Telefon 04202/9960 der Polizei melden. Sollte der Zünder des Polenböllers ermittelt werden, darf dieser nach Angaben der Ordnungshüter für den Einsatz mit erheblichem Fahrzeug- und Personalaufwand zahlen. Die Kosten für den oder die Täter dürften sich im vierstelligen Bereich bewegen.

Darüber hinaus wurden am Samstagabend, gegen 21.10 Uhr, an der Straße Holzbaden pyrotechnische Gegenstände abgebrannt und mindestens einmal in Richtung eines Mietobjektes geworfen, wodurch die Gebäudeverglasung beschädigt wurde. Das teilte die Polizei weiter mit und bittet in diesem Fall ebenfalls um sachdienliche Hinweise.

