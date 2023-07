Der Weg zur Autobahn A 27: Großer Tag, aber keine Feier

Von: Manfred Brodt

In der Folge des großflächigen Autobahn-Baus entstand der Oyter See. Repros: Brodt © Privat

Die Strecke vom Bremer Kreis bis Achim wurde 17 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg eingeweiht

Verden/Achim – Zur geplanten Reichsautobahn Bremen-Walsrode fand am 28. Juni 1934 im Landratsamt des damaligen Kreises Achim eine vertrauliche Besprechung statt, wie Klaus Bischoff, in der Nachkriegszeit Bauingenieur beim Straßenbauamt Verden, berichtete. Die geplante Trasse der Reichsautobahn Verden und Walsrode wurde dann am 24. Juni 1938 der Öffentlichkeit im Gasthaus Badener Berg vorgestellt. Auf eine Begehung der schon mit Fahnen abgesteckten Trasse wurde jedoch wegen nicht näher beschriebener Schwierigkeiten verzichtet.

Klaus Bischoff ergänzte in seinem Aufsatz, dass sich damals die Reitende Abteilung des 6. Preußischen Artillerie-Regimentes in Verden gegen eine Linienführung westlich von Kirchlinteln ausgesprochen habe, da sich dann vermehrt Luftangriffsziele böten und die Trasse durch ein einzigartiges, bis jetzt unberührtes Heidegebiet führen würde.

Die Verdener-Aller- Zeitung schilderte Mitte August Hintergründe: „In diesen Tagen haben Vermessungstechniker wieder Vermessungsarbeiten für die Autobahnteilstrecke Oyten-Walsrode durchgeführt. Schwierigkeiten im Moorgebiet drängen dazu, einen neuen Weg zu wählen. Die endgültige Strecke liegt also noch nicht fest. Immerhin ist aber mit dem baldigen Baubeginn zu rechnen.“

Pustekuchen. Nachdem die Abteilungen Bremen und Walsrode der Straßenbauverwaltung im Juli 1938 an die Konkretisierung und Finalisierung dieser Autobahn gingen, wurde im August 1939, einen Monat vor Beginn des nationalsozialistischen Eroberungskriegs, der zum Weltkrieg werden sollte, das Projekt gestoppt.

Erst zehn Jahre nach dem verbrecherischen und verheerenden Zweiten Weltkrieg wurde in einer ersten Baustufe 1955 bis 1958 der Bundesfernstraßenbau wieder aufgenommen, unter anderem mit der noch längst nicht fertigen HaFraBa-Autobahn (Hamburg-Frankfurt-Basel). Deren nördliches Teilstück Hamburg-Hannover-Northeim sollte dann 1962 fertiggestellt sein. Nicht nur die amerikanische Armee hatte großes Interesse an einer schnellen Nord-Süd-Verbindung von Berlin und den Häfen im Norden bis Süddeutschland und Südeuropa, auch die Stadt Bremen wollte eine direkte Anbindung nach Süddeutschland und die Wirtschaftszentren in Rhein-Main und Bayern haben. Bremen und Niedersachsen zogen da an einem Strang.

Hinzu kam, dass sich im Zeichen des „Wirtschaftswunders“ der Automobilverkehr von 1,2 Millionen Personenkraftwagen 1953 auf 7,7 Millionen 1963 mehr als versechsfacht hatte und die Bundesstraße 6 zwischen Bremen und Hannover hoffnungslos überlastet und auch die Strecke Bremen-Bremerhaven-Cuxhaven verstopft war.

1956 erteilte der Bundesverkehrsminister dem Land Niedersachsen dann den Auftrag zur weiteren Planung der Autobahn Bremen-Walsrode. Damit ging es aber noch lange nicht los. Bremen, Achim, Verden und Walsrode wollten möglichst optimal an die neue Schnellstrecke angeschlossen, aber auch nicht allzu sehr von ihr belästigt werden, Achim und der Bund machten Druck für eine zweite Achimer Anschlussstelle wegen der gerade hier geschaffenen Kaserne. Moor-, Heide- und Waldgebiete sollten möglichst nicht zu sehr beeinträchtigt werden.

Nach 22 Monaten konnte endlich auch durch ein Machtwort des Bundesverkehrsministers der Planfeststellungsbeschluss erlassen werden. Noch immer war zudem die Autobahn nicht ausreichend finanziert. Um das Projekt nicht weiter zu verzögern, hatte Bremen sogar dem Bund 1960 für ein Jahr ein zinsloses Darlehen von fünf Millionen Mark gegeben.

Bei der Einweihung die größte Verkehrsdrehscheibe Deutschlands: Das Bremer Kreuz. © Privat

Am 15. November 1962 dann ein großer Tag: Die Strecke Achim-Bremer Kreuz konnte für den Verkehr freigegeben werden. Das von 1959 bis 1962 geschaffene Bremer Kreuz war damals immerhin das größte und modernste Autobahnkreuz Deutschlands, auch größer als das Frankfurter Kreuz.

Doch so groß wurde der Tag gar nicht gefeiert. Diese Zeitung berichtete: „Ohne laute Fanfarenstöße, ohne großen Bahnhof und lange Reden wurde heute Vormittag gegen 11 Uhr ein Ereignis vollzogen, das nichtsdestoweniger die Blicke Norddeutschlands auf unsere enge Heimat lenkt. Formlos, wie es offiziell heißt, wurden die größte Verkehrsdrehscheibe des norddeutschen Raumes, das Bremer Autobahnkreuz bei Oyten, sowie die beiden fertiggestellten fünf und drei Kilometer langen Autobahn-Teilstrecken vom Bremer Kreuz nach Achim (A 27) und vom Bremer Kreuz nach Uphusen (A1 Hansalinie-Bremen-Ruhrgebiet) für den Verkehr freigegeben.“

Teilnehmer waren jede Menge Verwaltungsvertreter, die im Bericht auch alle in epischer Breite erwähnt wurden, aber keine politische Prominenz. Hinter den Kulissen soll es zwischen Bremen und Niedersachsen Streitigkeiten gegeben haben. Dass das Bremer Kreuz in Achim und Oyten und nicht in Bremen liegt, dürfte da nur ein Neben-Kriegsschauplatz gewesen sein.

Die Behördenvertreter fuhren von der Autobahnmeisterei Oyten zum Bremer Kreuz und dann die freizugebenden Strecken ab, neben der Fahrbahn, Gerade, Tangenten und Ohren im Bremer Kreuz mit einer Gesamtlänge von 13 Kilometern. Die Fahrt endete dann in Achim-Nord, wo das Schild „Ende der Autobahn“ unmissverständlich verkündete, was da noch Sache war.

Nachmittags konnte dann die motorisierte Bevölkerung von Achim-Nord zum Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Uphusen sowie in umgekehrter Richtung fahren.

