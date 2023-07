„Der Baum brennt!“: AWK-Geschäftsführerin rechnet mit Gesundheitspolitik ab

+ © Brodt Spannender Abend im Haus Hünenburg: Die Mitglieder und Gäste lauschen den Worten der Geschäftsführerin der Aller-Weser-Klinik Marianne Baehr. © Brodt

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Manfred Brodt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Marianne Baehr, Geschäftsführerin der Aller-Weser-Klinik, beschrieb den Zustand des deutschen Gesundheitswesens und der Krankenhäuser bei einem Vortrag in Achim als dramatisch.

Achim – „Der Baum brennt!“ Mit solchen dramatischen Worten umschrieb Marianne Baehr, Geschäftsführerin der Aller-Weser-Klinik, den Zustand des deutschen Gesundheitswesens und der Krankenhäuser im Besonderen kürzlich während eines Vortrags bei einem spannenden Clubabend des Vereins Haus Hünenburg.

Sie wartete gleich mit erschreckenden Zahlen auf: Jede Stunde machten die Krankenhäuser in Deutschland ein Defizit von 572 000 Euro, in Niedersachsen von 45 000 Euro. Allein die elf Kreise des Bezirks Lüneburg hätten sogenannte freiwillige Leistungen zuschießen müssen von 33,4 Millionen Euro im Jahr 2021 und im Jahr 2023 von 114,4 Millionen Euro. Kürzlich bewilligte der Kreistag wieder einen Zuschuss in Höhe von elf Millionen Euro.

Viele Krankenhäuser steuerten so auf die Insolvenz zu, die wohnortnahe Versorgung sei in Gefahr. „Wir brauchen mehr Geld“, war die wiederholte Forderung der Klinik-Geschäftsführerin. Relativ vernichtend war auch ihr Urteil über die jüngsten Gesundheitsminister Jens Spahn und Karl Lauterbach. Letzterer habe sich in einer Expertengruppe mit den Großkopferten der Universitätskliniken und Verbände zusammengesetzt und wolle schon bis zur Sommerpause die Kliniken mit zum Teil fragwürdigen Kriterien einteilen in Kliniken der Maximalversorgung, Schwerpunktkrankenhäuser und Häuser der Grund- und Regelversorgung.

Für den Landkreis Verden gebe es dann die Maximalversorgung in Hannover, den Schwerpunkt in Rotenburg sowie die Grund- und Regelversorgung in Verden und Achim. Beispielsweise 5 000 Tote durch Schlaganfall im Jahr könnten so laut Deutsche Krankenhausgesellschaft durch bessere Versorgung vermieden werden.

Für die Geschäftsführerin entbehrt das jeder Grundlage. Schon heute steuerten doch die Krankenwagen mit Notarzt beim Erkennen eines Schlaganfalls über das System Ivena eine Klinik in der Nähe an, die mit einer Stoke-Unit-Einheit auch für die Behandlung geeignet sei, also hier Rotenburg und Bremen-Ost.

Wenn der Gesundheitsminister zudem integrierte Leitstellen für mehrere Kreise, zum Beispiel Verden, Rotenburg, Nienburg und Diepholz einrichten wolle, dann sei dies fatal, weil diese zentrale Leitstelle die örtlichen Gegebenheiten bei einem Unfall oder einer Erkrankung gar nicht genau kennen könne.

Die Klinik-Geschäftsführerin prangerte auf Bundesebene einen „Dschungel“ von sich ständig ändernden Gesetzen und Bestimmungen an. Die Abrechnungssysteme für die Krankenhäuser mit finanziellen Belohnungen und Bestrafungen seien oft genug widersprüchlich und undurchschaubar zugleich. Sie stimmte dem Wort von Landrat Bohlmann zu, dass das eine „Raketenwissenschaft“ sei und selbst „alte Hasen“ überfordere.

3,5 Millionen Euro gebe die Aller-Weser-Klinik jeden Monat für Lohn und Gehalt des Personals aus, wenn es denn genügend Personal bekäme. Der Betrieb sei nur noch mit Leiharbeitern aufrechtzuerhalten, die aber die Kliniken 80 Prozent mehr kosteten und oft genug nur Wunscharbeitszeiten, nicht nachts und nicht am Wochenende, haben wollten.

Das gehe dann auf die Knochen des Stammpersonals und schaffe Spannungen und Unfrieden. Im Unterschied zu Industriebranchen könnten die Krankenhäuser nicht saisonal auf Leiharbeiter verzichten.

Die Referentin fragte, wo der Sozialstaat hinkomme, wenn Krankenhäuser, Kindergärten und Behinderteneinrichtungen nur noch mit Leiharbeit betrieben werden könnten.

Wie prekär die finanzielle Lage sei, zeigten auch die Budgetverhandlungen mit den Krankenkassen. Mehr als ein Viertel der Krankenhäuser habe noch keinen Abschluss für 2020, weniger als ein Viertel für 2022 und nur zwei vorläufige Vereinbarungen für 2023.

Die letzte Einigung der Aller-Weser-Klinik mit den Krankenkassen gelang für 2021. Das bedeute, die Krankenhäuser müssten wirtschaften, ohne zu wissen, wieviel Geld sie für vergangene Jahre bekämen. Zwischen Kliniken und Krankenkassen gebe es „Streit ohne Ende“ bis vor die Gerichte.

Baehr: „Wie soll Versorgungssicherheit gewährleistet werden, wenn Krankenhäuser durch kalte Strukturveränderungen in die Insolvenz getrieben werden?“.

Während in Achim die Patientenzahlen in den vergangenen Jahren gefallen sind, verzeichne Verden einen Anstieg insbesondere auch durch die spezialisierte interne Abteilung.

Baehr erklärte, sie sei froh, dass das Achimer Haus jüngst den medizinisch-technischen Test für die Grund- und Regelversorgung bestanden habe und empfiehlt dem Haus einen verstärkten Ausbau des ambulanten Bereichs mit niedergelassenen Ärzten, denn die Patienten seien ja nicht erpicht darauf, in Krankenhausbetten zu liegen.

Das entspreche auch den regionalen Gesundheitszentren für alle medizinischen Bereiche einschließlich Pflegeangebot, die Lauterbach auch anstrebe. Kooperationen des Achimer Hauses mit Bremer Kliniken seien leider gescheitert, weil die Bremer „ihr eigenes Ding“ machten. Für das Verdener Haus sieht die Klinik-Chefin positive Tendenzen besonders auch durch das neue Bettenhaus.

Einsparmöglichkeiten sieht Baehr nach eigener Aussage in der Telemedizin, dies sei allerdings kurzfristig schwierig in einem Land, in dem Krankenhäuser noch mit dem Fax arbeiteten.

Ungeachtet aller Kritik an der Gesundheitspolitik monierte sie abschließend, dass heute auch zu wenig auf alte Methoden und Heilmittel vertraut werde.

Viele Menschen googelten stattdessen, befürchteten dann schlimme Krankheiten und erwarteten von Krankenhäusern dann teuerste Untersuchungs- und Behandlungsmethoden.

Von Manfred Brodt