Der Achimer Stadtarchivar Günter Schnakenberg hört aus gesundheitlichen Gründen auf

Von: Manfred Brodt

Teilen

Günter Schnakenberg mit der „Bibel“ in den Händen und dem © BRODT

Achim – Fast drei Jahrzehnte stand er für die Achimer Geschichte wie kein Zweiter. Nun nimmt Günter Schnakenberg (82) zum Monatsende als Stadtarchivar aus gesundheitlichen Gründen Abschied. Ihm, der seit einem halben Jahr nach seiner Geburt Achimer ist, war das Geschichtsinteresse nicht unbedingt in die Wiege gelegt – aber das Interesse wuchs schnell. „Ich habe nur die Volksschule besucht“, antwortet der gebildete Mann mit feinem Humor. „Aber Geschichte war mein Lieblingsfach in der Schule, hat mich schon damals interessiert, von den Pharaonen bis zu den alten Römern.“

Als gelernter Kraftfahrzeugmechaniker und Leiter der Kfz-Werkstatt der Bundesbahn in Hannover frönte er seinem historischen Interesse in der Freizeit. Da war es dann zunächst die Geschichte der Freien und Hansestadt Bremen, mit der er sich auch bei Fahrten zum Staatsarchiv in Bremen beschäftigte. 1995 rückte Achim in seinen Fokus, als der langjährige und verdiente Stadtarchivar Horst Korte verstarb. Neue Stadtarchivare wurden als Vertreter des Heimatvereins Achim Günter Schnakenberg und für die Geschichtswerkstatt Achim Karlheinz Gerhold. Für ihn folgte dann bis heute Helmut Köhler.

Korte hatte mehrere Bände zur Geschichte Achims herausgegeben, aber relativ wenig zur jüngeren Geschichte Achims geschrieben. „Diese Nische nutzte ich dann“, berichtet Günter Schnakenberg. Seine Veröffentlichungen behandelten die Pest in Achim, die beiden Weltkriege vor Ort, das Wappen des Altkreises Achim, das später zum Stadtwappen werden sollte, die Achimer Mittelschule und auch einen historischen Spaziergang durch Achim.

Auch um die dunklen Seiten des Weserortes, den Nationalsozialismus, die Verfolgung und Vernichtung der Juden, drückte er sich nicht wie andere. Als Stadtarchivar hatte er für ein Taschengeld als Aufwandsentschädigung unzählige Papiere der Abteilungen der Stadtverwaltung und des Rates zu sichten, zu selektieren und sortieren. Die größte Freude bereitete ihm jedoch, in und außerhalb der regelmäßigen Sprechstunden den Menschen Antworten auf ihre Fragen zu geben.

Fragende waren und sind meistes ältere Achimer, dagegen wenige Neubürger und jüngere Menschen. Fragen kamen auch aus dem Ausland, zum Beispiel aus den USA und aus europäischen Ländern. Nicht alles konnte der Stadtarchivar beantworten. Oft erzählten ihm Menschen etwas, und er überprüfte und vervollständigte es dann mit Quellen.

Eine seiner wichtigsten Quellen sei dabei immer das Achimer Kreisblatt, erklärt er. So hat Günter Schnakenberg wohl als einziger in Achim alle Ausgaben dieser Zeitung von den 1870er- Jahren bis 1945 digital gespeichert. Quellen waren und sind allerdings auch das Stadtarchiv selbst, das Kreisarchiv und sein Gedächtnis.

Fragt man Günter Schnakenberg nach der Geschichte eines Hauses beziehungsweise eines Achimer Gebäudes, hat er immer eine Antwort parat. „Das ist meine Bibel, die Achimer Häuserliste von 1870. Jedes Haus ist da aufgeführt, wenn auch mit einer anderen Hausnummer“, erklärt er und zeigt auf ein Buch in seiner Hand. Sein von den Eltern übernommenes Wohnhaus an der Mühlenstraße hatte zum Beispiel einst die Hausnummer 234, heute die 17. In dem Buch steht, dass es einst das Haus des Zigarrenfabrikanten Dirk Reiners war und über einen Schweinestall verfügte. Die Häuserliste ist später nicht fortgeschrieben worden.

Und dann ist da noch seine umfangreiche Fotosammlung, die die Geschichte Achims veranschaulicht. So zeigt er im Pressegespräch unter anderem Fotos von der alten Volksschule an der Großen Kirchenstraße, vom Achimer Amtmann aus dem Kaiserreich mit Uniform und Pickelhaube, von einer Gaslaterne und dem Achimer Leierkastenmann.

Viel hätte er noch aufzuarbeiten, zum Beispiel die 20 Kartons der Uphuser Schule, in denen sich auch eine Prügelliste befindet. In ihr ist aufgelistet, welcher Junge Stockschläge auf die Hand oder das Hinterteil bekam, weil er sich danebenbenommen oder die Hausaufgaben nicht gemacht hatte. „Mädchen finden sich da nicht, sie wurden nicht geprügelt“, erklärt Schnakenberg.

Als Stadtarchivar will und kann er das nun nicht mehr alles aufarbeiten. „Ich mache jetzt Homeoffice“, sagt er mit einem Lächeln und blickt zu seiner Ehefrau Edelgard.

Das geschichtliche Interesse ist bei Schnakenberg, der seit einigen Jahren auch der Geschichtswerkstatt Achim angehört, nicht erloschen. Und jeder, der eine geschichtliche Frage hat, darf sich weiterhin an den freundlichen und bescheidenen Lokalhistoriker wenden. „Es macht mir Spaß, den Leuten zu helfen“, sagt er, und dabei bleibe es.