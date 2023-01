Der „Abwracker“ Hans-Jürgen Holznagel aus Achim denkt auch mit 72 Jahren noch nicht an den Schrottplatz-Abschied

Von: Dennis Bartz

Hans-Jürgen Holznagel neben einem Volkswagen T2. © Bartz

Bierden – Mehr als eine Million gebrauchte Autoteile lagern in den riesigen Hallen der Firma Günter Behnke Autoverwertung & Autorecycling im Gewerbegebiet in Bierden. Und ein Mann weiß genau, wo jedes Schräubchen zu finden ist: Seit 50 Jahren arbeitet Hans-Jürgen Holznagel, bekannt als der „Abwracker“, in dem Unternehmen. Den Spitznamen hat ihm ein Fernsehteam gegeben, das 2009 auf dem Schrottplatz einen Bericht über die Umweltprämie gedreht hat.

2 500 Euro als staatliche Förderung bekamen die Menschen damals für ihr Altfahrzeug. „Innerhalb eines halben Jahres haben wir 4500 Fahrzeuge angenommen“, erinnert sich Holznagel. Zum Vergleich: 2022 waren es „nur“ etwas mehr als 350 Fahrzeuge.

Mit 72 Jahren denkt Lagerleiter Hans-Jürgen Holznagel, der seit 48 Jahren verheiratet ist und drei Söhne hat, noch immer nicht ans Aufhören: „Eigentlich bin ich ja längst in Rente, aber zu Hause ist es mir zu langweilig. Solange es meine Gesundheit zulässt, mache ich für vier Tage die Woche weiter. Das ist mein Hobby“, erklärt Holznagel, der an freien Tagen im heimischen Garten arbeitet oder Zeit mit seinen drei Enkelkindern verbringt.

In jungen Jahren hatte der Kfz-Mechaniker noch selbst angepackt, an Autos geschraubt und sogar Motoren aus- und eingebaut. Obwohl sein Hauptarbeitsfeld heute das Büro ist, trifft man ihn immer noch häufig auf dem weitläufigen Gelände – im Lager, in der Werkstatt oder auf dem Schrottplatz mit etwa 500 Fahrzeugen. „10 .000 Schritte kommen schnell zusammen, das hält mich fit. Mein Arzt ist sehr zufrieden mit mir“, sagt Holznagel stolz.

Auch ein „Gelber Engel“ ist irgendwann reif für die Schrottpresse. © Bartz

Sein Wort hat Gewicht. Der Kfz-Gebrauchtteile-Profi legt fest, welche Teile aus den Kundenfahrzeugen ausgebaut werden, pflegt sie ins Lagersystem ein und bestimmt den Preis. „Erfahrung und Bauchgefühl“ geben dabei meist den Ausschlag, hin und wieder hilft aber auch ein Blick auf Ebay Kleinanzeigen.

Seit seinem ersten Arbeitstag hat sich vieles verändert – Fahrzeuge wie das Goggomobil, auch Holznagels erstes Auto, prägten damals das Straßenbild. Etwas anderes ist dagegen geblieben: Das Auto gilt weiterhin als des Deutschen liebstes Kind. Andere sehen darin eine „Ehe“ auf Lebenszeit – bis dass der TÜV sie scheidet.

Der endgültige Abschied fällt vielen Menschen entsprechend schwer. Holznagel zeigt Verständnis: „Ich sage ihnen, dass sie ihr Auto zum Abschied noch einmal streicheln sollen.“ Dazu gibt es als finanzielles Trostpflaster je nach Modell, Alter und Zustand Geld: „100 Euro sind eigentlich immer drin. Aber es können auch weit über 1 .000 Euro sein“, erklärt Holznagel.

Ist der Kunde vom Hof, werden die Fahrzeuge ausgeschlachtet. Das Werkstattteam baut in Absprache mit Hans-Jürgen Holznagel all das aus, was noch verkauft werden kann. Zusätzlich werden die Autos „trockengelegt“. Es geht also gewissermaßen zum Aderlass: Zum Schutz der Umwelt werden Benzin oder Diesel, Öl sowie die Brems- und Klimaanlagenflüssigkeit abgezapft.

Mehr als eine Million Kfz-Gebrauchtteile liegen in den Regalen: Lagerleiter Hans-Jürgen Holznagel behält den Überblick. © BARTZ

Obwohl anders als früher heute kaum noch jemand selbst schraubt, läuft das Schrottplatz-Geschäft weiterhin gut. „Wir haben immer noch viele Kunden“, freut sich Hans-Jürgen Holznagel. Diese fragen aber inzwischen kaum noch Radios an. Viel besser laufen dagegen kleine Benzin- und Dieselmotoren mit wenig Laufleistung.

Weil auf den Autobahnen weniger gerast wird, werden nach Einschätzung von Holznagel inzwischen weniger Unfallfahrzeuge angeboten. Ein Geschäft, auf das Holznagel gerne verzichtet: „Es geht einem nahe, wenn man weiß, dass jemand im Fahrzeug schwer verletzt wurde oder sogar verstorben ist.“

Ob eines Tages ein geeigneter Nachfolger für ihn gefunden wird, darüber macht er sich keine Sorgen. Denn der Fachkräftemangel sei auf dem Schrottplatz noch nicht angekommen. „Erst kürzlich haben wir zwei junge Kollegen eingestellt“, betont er. Auf die Erfahrung des „Abwrackers“ will auf dem Schrottplatz vorerst trotzdem niemand verzichten, betont Kollege Pawel Matura: „Er ist ein toller Typ.“