„Denkzettel“: Schere ins Bein gestochen

Achim - Derartig aufgeregt hatte sich ein 63-jähriger Achimer über die üble Nachrede einer 52-jährigen Bekannten, dass er im Suff beschloss, ihr mit der Küchenschere einen „Denkzettel“ zu verpassen. Dreimal stach er ihr in den Oberschenkel, erst zweimal in den rechten, dann in den linken – dabei hatte er eigentlich ihren Bauch treffen wollen.

Der Vorfall vom 19. September 2016 in Uesen brachte ihm nun einen Strafprozess vor dem Achimer Amtsgericht ein. Das Gericht verurteilte ihn wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung.

Wut, weil Opfer schlecht über den Angeklagten redete

Der Angeklagte, der ohne Verteidiger vor Gericht ging, gestand die Tat. Der Zwischenfall habe allerdings auch eine Vorgeschichte: Oft hätte er sich mit der Bekannten zum Trinken getroffen, doch sobald sie Alkohol intus gehabt hätte, sei sie zur Furie geworden und habe immer irgendwelchen Streit angezettelt, erzählte der Angeklagte. Mehrfach habe sie ihn in solchen Situationen auch ins Gesicht geschlagen.

Am Tattag trank der ehemalige Fabrikarbeiter, der mittlerweile Rentner ist, bei einer Freundin bis das zukünftige Opfer gegen 17 Uhr mit dazu stieß. Er habe auf Grund von vorherigen Auseinandersetzungen keine Lust gehabt, sie zu sehen und ging daher vom Wohnzimmer in den Partyraum, um einen Streit zu vermeiden. Doch als er hörte, wie sie schlecht über ihn redete und Lügen erzählte, sah er nur noch rot. Er ging zurück ins Wohnzimmer und fragte, was das solle. Als er seiner Meinung nach keine vernünftige Antwort bekam, holte er sich aus der Küche eine Schere und ging auf die Frau los. Erst wollte er ihr in die Bauchregion stechen, doch durch ihre starke Gegenwehr entschied er sich dazu, ihre Oberschenkel zu verletzen. Danach brachte er die Schere zurück in die Küche und verzog sich wieder in den Partyraum.

Sachverständiger: Trotz Alkoholkonsum keine verminderte Schuldfähigkeit

Nur wenige Minuten später trafen Polizei und Sanitäter ein, die den 63-Jährigen verhafteten und die Verletzte ins Krankenhaus brachten.

Bei der Blutentnahme stellte die Polizei einen Blutalkoholwert von rund 1,25 Promille bei dem Angeklagten fest. Zur Tatzeit könnten es maximal etwa 1,74 Promille gewesen sein, errechnete der Sachverständige Kai Zindler, den das Gericht aus Göttingen bestellt hatte. Dieser sah allerdings keine verminderte Schuldfähigkeit des Angeklagten aufgrund seines Alkoholkonsums. Denn er sei halbwegs überlegt vorgegangen als er die Schere aus der Schublade geholt und wieder zurückgelegt hatte. Die Polizeibeamten habe er bei ihrem Eintreffen als solche erkannt. Um eine Alkoholabhängigkeit zu diagnostizieren, sei eine gründlichere Auswertung erforderlich als dies ad hoc vor Gericht möglich sei.

Für gefährliche Körperverletzung liegt der Strafrahmen zwischen sechs Monaten und zehn Jahren Freiheitsstrafe. Diese lässt sich eventuell niedriger ansetzen, wenn eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit vorliegt.

„Ich wollte ihr nur einen Denkzettel verpassen.“

„Ich wollte ihr nur einen Denkzettel verpassen. Ich weiß, dass ich das nicht hätte tun dürfen“, meinte der Angeklagte zu der Tat jetzt im Gericht.

Staatsanwaltschaft und Richter hoben das glaubwürdige Geständnis und das reflektierte Auftreten des Beschuldigten hervor. Außerdem habe er sich bei der Geschädigten entschuldigt und eine Wiedergutmachung angestrebt. Zudem sei er bisher nicht auffällig geworden. Auch die von Gewalt geprägte Vorgeschichte stellte das Gericht in Rechnung.

„Man kann davon ausgehen, dass die Geschädigte amtsbekannt ist“, sagte Richter Andreas Minge, der dem Angeklagten, ohne konkrete Auflagen, nahelegte, einen Alkoholentzug zu machen. „Sonst sind sie vielleicht beim nächsten Mal das Opfer.“ Der Mann wurde zu sechs Monaten Gefängnis und zwei Jahren Bewährung verurteilt. Zudem erhält einen Bewährungshelfer, trägt die Kosten für das Verfahren und muss 100 Euro an die Landeskasse zahlen.

ldu/mh

