Debatte über Kindergartenbeiträge ist vertagt

Stadtverwaltung will Landtagswahlen abwarten

Achim - Von Manfred Brodt. Hat die Achimer Stadtverwaltung eine Phantomdebatte losgetreten und haben die Stadtratsfraktionen in dieser Woche eine geführt? Jedenfalls ist die Diskussion über neue und deutlich höhere Kindergartengebühren in Achim gestern von der Spitze der Achimer Stadtverwaltung für beendet erklärt worden, bis zum nächsten Frühjahr, also nach den Landtagswahlen im Januar.