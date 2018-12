Deal in Uesen: 1666 Gramm Marihuana

Zwei Männer und eine Frau angeklagt

Achim - Von Wiebke Bruns. Weit waren die beiden Hildesheimer mit den Drogen nicht gekommen, denn die Übergabe der Sporttasche war bei einer polizeilichen Observation in Uesen beobachtet worden. An der Abfahrt Langwedel wurde dann das Auto der beiden Männer kontrolliert. Von diesem ungewöhnlichen Einsatz am 4. April 2018 berichtete ein Polizeibeamter in dem Prozess gegen drei Angeklagte am Landgericht Verden.