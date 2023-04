„Das politische Element fehlt“

Von: Michael Mix

Der 2020 aufgelöste ADFC Achim lockte mit vielen Radtouren, wie hier nach Bruchhausen-Vilsen. © Mix

Achim – „Aus für ADFC in Achim“, titelte diese Zeitung Anfang Oktober 2020. Ende September hatte sich die örtliche Gruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) aufgelöst, weil es für betagtes, zum Teil gesundheitlich angeschlagenes ehrenamtliches Führungspersonal keine Nachfolger gab. „Keiner wollte die Vorstandsarbeit mehr machen“, beklagte der bisherige Vorsitzende Willi von der Höhe, damals 69 Jahre alt.

Dabei hatte das Fahrrad fahren gerade einen neuen Boom erlebt, vor allem E-Bikes waren gefragt wie nie. Für von der Höhe, seit rund 25 Jahren Mitglied und Motor des ADFC, bedeutete die Beerdigung der Gruppe einen Tiefschlag. Zum Ende des Gesprächs mit dieser Zeitung hoffte er vage auf einen Neuanfang. „Vielleicht wird der Verein in Achim bald neu gegründet.“ Nun ist es soweit, wenn auch in etwas anderer Struktur.

Der ADFC Niedersachsen will in der kommenden Woche den schon 2017 untergegangenen Kreisverband Verden wiederbeleben. Alle Interessierten sind für Donnerstag, 20. April, um 19 Uhr zur Gründungsversammlung in das Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch), Bergstraße 2, in Achim eingeladen.

Der ADFC steht für touristische Touren, wie sie von der noch verbliebenen Ortseinheit in der Stadt Verden veranstaltet werden, aber er versteht sich vor allem als Interessenvertretung der Radfahrenden auf politischer Ebene. „Nur wenn viele mitmachen, gelingt die Verkehrswende“, sagt Landesvorsitzender Rüdiger Henze mit Blick auf die Versammlung in Achim.

Dass diese dort über die Bühne geht, ist kein Zufall. Denn von Stefan Schuster, Leiter des Straßen- und Verkehrsmanagements bei der Stadt Achim, sei 2021 am Rande einer Fachtagung zum Thema Radverkehr der Anstoß zur Neugründung des Kreisverbands gekommen, verrät Henze im Gespräch mit dieser Zeitung.

Er habe daraufhin die rund 250 ADFC-Mitglieder im Landkreis angeschrieben. „Die Resonanz war sehr positiv“, berichtet der Landesvorsitzende. Viele hätten sich bereit erklärt, in einem neuen Kreisverband mitzuwirken und auch ehrenamtlich Führungsverantwortung zu übernehmen. „Die Personen für die Vorstandsposten haben wir schon zusammen. Sie kommen aus dem ganzen Kreisgebiet“, sagt Henze, ohne Namen nennen zu wollen.

Schuster, der sich in Achim vehement für den Ausbau des Radverkehrs einsetzt und schon in wenigen Wochen den ersten Spatenstich für den Radschnellweg entlang der Bahnstrecke Richtung Bremen mit setzen will, sei dabei der „Door-Opener“ gewesen. Aber auch die Spitzen von Politik und Verwaltung in Achim und Bremen unterstützten diesen Kurs. Sowohl der Achimer als auch der Bremer Bürgermeister seien „zum Glück radaffin“, freut sich der niedersächsische ADFC-Chef, der im Landkreis Harburg zu Hause ist, aber der Gründungsversammlung im Kasch beiwohnen wird.

Und wie steht er zu einer Wiederbelebung der Achimer Gruppe? „Bei genügend Interesse, ausreichend Leuten, die sich da einbringen wollen, kann es die eventuell in einigen Jahren geben“, antwortet Rüdiger Henze.

Verwaltungsmitarbeiter Schuster will zumindest jetzt auf Kreisebene keinen Posten beim ADFC übernehmen, sagt er auf Nachfrage. „Aber die Stadt findet es natürlich gut, wenn die Interessen der Radfahrer künftig kompetent vertreten werden.“ Ansprechpartner und Mitstreiter zu haben, die die Radwegeplanung konstruktiv begleiteten, sei hilfreich. „Das ist ähnlich wie beim Senioren- und Behindertenbeirat.“

Auch der inzwischen 72-jährige Willi von der Höhe, der von 2009 bis 2020 Vorsitzender des zuletzt 120 Mitglieder zählenden ADFC Achim war, winkt in Sachen Vorstandsarbeit ab. „Das will ich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr machen.“

Er könne sich dort „höchstens eine Position als Beisitzer für den Arbeitskreis Radverkehr“ vorstellen, fügt von der Höhe hinzu. Denn in diesem ehrenamtlichen Gremium, das die Stadt berät, ist er weiterhin zusammen mit Bärbel Richter und Manfred Schmidt tätig. Der Arbeitskreis habe vor einigen Jahren ein zwölfseitiges Papier zum Zustand der Radwege in Achim samt Verbesserungsvorschlägen erstellt und Schuster an die Hand gegeben, erzählt von der Höhe. Aber auch zu Kreiselgestaltungen und zum vorgesehenen Ausbau der Ueser Kreuzung sei er vom Verkehrsplaner hinzugezogen worden.

Willi von der Höhe, der auch weiterhin gemeinsam mit Volker Wutschik die Fahrradselbsthilfewerkstatt am Bürgerzentrum an der Magdeburger Straße mittwochs und donnerstags von 14 bis 17 Uhr unentgeltlich betreibt, begrüßt die Auferstehung des ADFC auf Kreisebene ausdrücklich. „Ich bin nach wie vor mit Herzblut bei der Sache“, bekennt er. Er habe sich zwischenzeitlich der Verdener Gruppe angeschlossen. Aber dort würden lediglich gemeinsame Radtouren unternommen. „Das politische Element fehlt“, stellt von der Höhe fest.

Regelmäßig bot die Gruppe um den Vorsitzenden Willi von der Höhe (Zweiter von rechts) Codieraktionen für Fahrräder an. © -

„Radfahren stand in den 25 Jahren im Vordergrund“, bilanzierte das langjährige Achimer ADFC-Gesicht im Oktober 2020 schon für die 1995 gegründete dortige Gruppe. Darüber hinaus veranstaltete der Verein in Achim, aber auch in Ottersberg und Verden Codieraktionen für Fahrräder, um diese besser vor Diebstahl zu schützen. „Über die Jahrzehnte haben wir mehr als 1 000 Fahrräder graviert“, schätzt von der Höhe. Der ehemalige Vorsitzende gab überdies Flickkurse für Frauen, während er bei der Fahrradschule für Migranten sowie bei den Beleuchtungsüberprüfungen und Mobilitätstagen an Schulen immerhin die Polizei an seiner Seite hatte.

In der Gruppe sei es den meisten ums Fahrradfahren gegangen. „Dabei steht die Verkehrspolitik beim ADFC an erster Stelle“, betont Willi von der Höhe. Aber in diesem Punkt sei er lange ein Einzelkämpfer gewesen.

Manfred Schmidt unterstützt von der Höhe dabei. „Es geht doch vor allem darum, den Radverkehr zu verbessern“, sagt er. Leider erlebten jedoch viele den ADFC „als Veranstalter von Fahrradreisen“.

Mit seinen 74 Jahren wolle er wie von der Höhe zwar die Versammlung am Donnerstag im Kasch besuchen, „aber ich will keine Aufgabe mehr übernehmen“, lässt Schmidt wissen. Und schiebt hinterher: „Es wäre gut, wenn sich auch Jüngere aufraffen könnten, beim ADFC mitzumachen.“ Wer sich bei „Fridays for Future“ engagiere, überlegt er, „unterstützt doch sicherlich auch das Anliegen, über alternative Mobilität den Klimaschutz voranzubringen“.