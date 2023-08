„Das Angebot hätte mir damals geholfen“: Dani Rott leitet Gesprächskreis für Frauen in der Krise

Von: Dennis Bartz

Teilen

Dani Rott hat einen Gesprächskreis für Frauen gegründet. Einmal pro Woche treffen sich die Teilnehmerinnen im Achimer Kasch. Für den 8. Oktober plant die 38-Jährige eine Trauerwanderung im Wald. © BARTZ

Achim – Die Beziehung zerbricht, der Arzt überbringt eine schwerwiegende Diagnose, ein geliebter Mensch stirbt – Schicksalsschläge wie diese können von einem Moment auf den nächsten das ganze Leben auf den Kopf stellen und eine persönliche Krise auslösen, aus der die Betroffene alleine häufig keinen Ausweg findet.

Die 38-jährige Dani Rott aus Morsum hat das selbst durchgemacht, als einem ihr nahe stehenden Menschen etwas Schlimmes widerfahren war. Doch die Hilfe, die sie damals gebraucht hätte, fand sie zunächst nicht. Es kostete sie nach eigenen Angaben viel Kraft, Hilfsstellen herauszusuchen und Termine zu vereinbaren.

Heute geht es Dani Rott besser und sie möchte anderen Frauen helfen, die Unterstützung zu finden, die sie brauchen. Im Mai hat sie dafür einen Gesprächskreis gegründet, der sich seitdem einmal pro Woche im Achimer Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) trifft.

„Mein Angebot ,Plötzlich in der Krise?‘ richtet sich an Frauen jeden Alters, die gerade eine schwere Zeit durchmachen oder etwas Traumatisches erlebt haben, die sich Licht, Orientierung und Austausch wünschen“, erklärt Dani Rott, die derzeit eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie absolviert. „Ein solcher Gesprächskreis hätte mir damals sehr geholfen“, glaubt sie.

Frauen, die aus den unterschiedlichsten Gründen in einer Krisensituation gefangen sind, fehle oft eine Perspektive und sie wüssten zunächst nicht, welche Hilfsangebote es im Landkreis überhaupt gibt – und wo sie die für sie beste Unterstützung erhalten.

Zu den kostenlosen Gesprächskreis-Treffen im Kasch kommen derzeit fünf Frauen. Jede von ihnen bringe ihre eigene Geschichte mit, erzähle, wie es ihr in der vergangenen Woche ergangen ist, wenn ihr danach ist, oder hört den anderen zu und gibt Tipps.

Dass die Altersspanne der Teilnehmerinnen zwischen 20 und 60 Jahre liegt, davon profitiere die gesamte Gruppe, glaubt Dani Rott: „Jüngere Frauen haben oft eine leichtere Lebenseinstellung, während reifere Frauen mehr Erfahrung mitbringen und vorsichtiger sind – das ergänzt sich sehr gut.“

In dem Gesprächskreis stehen der Austausch und das Füreianderdasein im Mittelpunkt – „Namen spielen bei uns dagegen keine Rolle. Wer zu uns kommt, kann absolut frei erzählen, was ihm auf dem Herzen liegt, ohne Sorge haben zu müssen, bewertet zu werden“, betont Rott, die sich über Erfolgsgeschichten wie diese freut: „Eine Teilnehmerin hat einen neuen Job gefunden und ist nun sehr glücklich damit.“

Die Morsumerin nimmt Frauen, die wegen einer Krise den Gesprächskreis aufsuchen, den inneren Druck, immer funktionieren zu müssen: „Dieses Gefühl haben viele Frauen. Man kann aber nicht für jedes Problem sofort eine Lösung parat haben. In diesen Situationen braucht man Verständnis, viel Liebe und ein offenes Ohr.“

Das bieten Rott und die anderen Teilnehmerinnen. Denn die Familie und selbst die beste Freundin und der Partner könnten das auf Dauer oft nicht leisten: „Irgendwann können sie das verständlicherweise nicht mehr hören. Schließlich hat jeder seine eigenen Baustellen und nur eine eingeschränkte Kapazität. Männer und Frauen gehen zudem unterschiedlich mit Gefühlen um“, erklärt Rott, die am Sonntag, 8. Oktober, ein neues Angebot startet: Erstmals lädt sie betroffene Frauen unter dem Motto „Etwas von dir bleibt bei mir“ zu einer Trauerwanderung ein. „Wir möchten auf diesem Weg gemeinsam an die Menschen denken, die nicht mehr bei uns sind, und ein kleines Stück zusammen gehen“, kündigt sie an. Dabei werde sie von verschiedenen Partnern wie beispielsweise einem ehemaligen Pastor unterstützt.

Wer den Frauengesprächskreis besuchen will oder sich für die Trauerwanderung interessiert, meldet sich bei Rott telefonisch unter 0176 /82202549 oder per E-Mail an Danirott4@gmail.com. Den Treffpunkt der Wanderung und die Uhrzeit teilt sie bei der Anmeldung mit.

Menschen, die in einer akuten Krisensituation einen klaren Kopf zurückgewinnen möchten, rät sie, zunächst einmal tief einzuatmen. „Das bringt schon mal ein wenig Ruhe ins Nervensystem. Danach ist es sinnvoll, aufzuschreiben, was in diesem Moment das wahre Problem ist und was gerade wirklich wichtig ist.“

Auszusprechen, was einen bewegt, helfe zudem dabei, eine neue Perspektive zu erlangen. „Und auch Spazierengehen tut gut. Denn wenn sich der Körper bewegt, dann bewegt sich auch der Geist“, klärt Dani Rott auf. Sie engagiert sich ehrenamtlich, um Frauen zu helfen, die in einer ähnlichen Situation stecken wie sie vor zwei Jahren: „Ich dachte damals, ich komme da niemals raus. Mit viel Mühe habe ich gelernt, mir gut zu tun. Dieses Wissen möchte ich nun weitergeben.“

Frauen, die noch zögern, ob es das Richtige für sie ist, macht sie Mut, es einfach zu probieren: „Wer zu uns kommt, wird immer offen und herzlich aufgenommen. Bei uns fühlt sich jede gut aufgehoben.“