Dank Anliegerregelung: Läden in Embsen weiterhin erreichbar

Von: Christian Walter

Imke Segelken aus Achim-Embsen betreibt seit Herbst 2022 ein Selbstbedienungslädchen für Deko-Artikel. © Christian Walter

Sowohl das Deko-Lädchen „Lütte Hütte“ von Imke Segelken als auch der Futtermittel- und Gartenbedarfshandel Mühle Meyer in Embsen sind trotz der Sperrungen von Nebenstraßen weiterhin per Auto erreichbar – dank der Anliegerregelung. Darauf weisen die Betreiber der beiden Angebote bei Facebook hin.

Eigentlich müsste Imke Segelken froh sein über jedes Auto weniger, das vor dem Grundstück ihrer Familie an der Straße Die Bröken in Embsen vorbeifährt. Auf der unbefestigten Straße staubt es jedes Mal gewaltig, wenn Fahrzeuge auch nur mit leicht erhöhter Geschwindigkeit passieren. Das kleine Schild „Schritt fahren, Staubentwicklung“ ist für viele Fahrerinnen und Fahrer anscheinend eher eine freundliche Empfehlung.

Nun ist die kleine Verbindungsstraße zwischen L 167 nach Oyten und Zum Moor, an der exakt zwei Häuser stehen, genau wie die anderen Nebenstraßen in Embsen wegen des Kreiselbaus an der A 1 bei Oyten zur Verhinderung von Schleichverkehr (wir berichteten) mit einem Durchfahrtsverbot für Nicht-Anlieger versehen. Und als diese Regelung jüngst eingerichtet wurde, dachte sich Imke Segelken: „Oh, Gott.“ Der Grund: Sie befürchtete massive Kundenverluste für ihr kleines Selbstbedienungs-Deko-Lädchen, das sie seit Herbst 2022 an ihrer Grundstücksgrenze betreibt.

Deko aller Art und für viele Gelegenheiten gibt es in dem Lädchen an der Straße Die Bröken – jeden Tag von 8 bis 8. © Christian Walter

In ihrer Elternzeit, sagt sie, habe sie etwas nur für sich gesucht. „Mama sein – das war erst mal schön und gut“, erzählt die 38-jährige Mutter einer Tochter, „aber später brauchte ich mein eigenes Ding, wo ich ein bisschen rumtüdeln konnte.“ So kam die „Deko-Fee in Elternzeit“, wie sie sich selbst rückblickend bezeichnet, auf die Idee der „Lütten Hütte“. Einige Überzeugungsarbeit gegenüber ihrem Mann und einiges an handwerklichem Geschick desselben später stand das kleine Häuschen vor dem Haus, in dem Deko-Artikel und Geschenk-Sets aller Art zu haben sind – für viele Anlässe von Hochzeit über Geburtstag bis Einschulung oder einfach nur so für zu Hause. Kerzen bietet Segelken in ihrer „Lütten Hütte“ an, Holzdeko, Glaslichter, Kissen, Karten und vieles andere mehr. „Kerzen, Kränze, Kreatives sage ich immer.“

Jeden Tag von 8 bis 20 Uhr ist die „Lütte Hütte“ geöffnet. Das Prinzip ist einfach: Kundinnen und Kunden können von 8 bis 8 jederzeit vorbeischauen – auch am Wochenende. Sie suchen sich etwas aus und stecken das Geld dafür in eine Kasse. Alles in Selbstbedienung. „Mein größter Bauchschmerz war, ob das funktioniert“, sagt Imke Segelken über das Selbstbedienungsprinzip, das vergleichbar ist mit einer Blumenwiese zum Selbstschneiden oder einem Kartoffelverkauf per Kiste und Kasse auf Bauernhöfen. „Aber es geht.“ Zur Sicherheit hat sie dennoch eine Kamera installiert. Diese Beispiele des Selbstbedienungsverkaufs waren der eine Teil ihrer Inspiration für die „Lütte Hütte“, der andere ein Vorbild auf Instagram.

Nun ist Imke Segelken mit ihrer „One-Woman-Show“ natürlich auf jede Kundin, jeden Kunden und auf jede Werbung angewiesen. Da kommt ihr eine Straßensperrung natürlich nicht gelegen. Denn auch wenn die Beschilderung an den Embsener Nebenstraßen ausdrücklich die Einfahrt für Anlieger erlaubt – also auch für Kunden von Geschäften – ist vielerorts ein Trugschluss festzustellen, wie auch kürzlich auf der Ortsausschusssitzung deutlich wurde: manche verwechseln das Wort „Anlieger“ mit „Anwohner“ und gehen davon aus, dass nur Personen, die an den betreffenden Straßen wohnen, die Berechtigung zum Befahren haben. Das ist aber mitnichten so. Besuche bei Privatleuten oder Geschäften sind Anliegen, die zum Befahren der Straßen berechtigen. Wer also zur „Lütten Hütte“ will, darf dort auch hinfahren, auch mit dem Auto.

„Anlieger frei“ – heißt: Kunden dürfen die „Lütte Hütte“ besuchen, auch mit dem Auto. Adresse: Die Bröken 3. © Christian Walter

Also fasste Segelken kurzerhand den Entschluss, in der Facebook-Gruppe „Achimer und Nachbarn helfen Achimern und Nachbarn“ auf ihr Angebot und die weiterhin gegebene Erreichbarkeit hinzuweisen – und gewann prompt neue Kundschaft hinzu. Denn es stellte sich heraus, dass viele das Angebot noch nicht kannten. Segelken wurde gefragt, was genau sie anbietet, wo das Häuschen steht und bekam freudige Rückmeldungen, dass man gerne mal vorbei schauen würde. Seitdem sieht sie viele neue Gesichter bei sich am Zaun. Insofern eine schöne Folge der Sperrung, wenn man so will, und ein Beweis, dass die sozialen Medien in dieser Beziehung nützlich sein können.

Ähnlich machten es übrigens auch die Betreiber der Mühle Meyer, die an der Ecke Embser Dorfstraße / Am Edelhof Futtermittel und Gartenbedarf anbieten und ebenfalls von der Anliegerregelung betroffen sind.

Auch die Betreiber des Futtermittel- und Gartenbedarfshandels Mühle Meyer machten bei Facebook auf die weiterhin bestehende Erreichbarkeit per Auto aufmerksam. © Christian Walter

„Viele sind verwirrt. Kunden haben uns gefragt, wie sie denn überhaupt zu uns kommen können“, heißt es dort, angesprochen auf die Verkehrssituation und den Facebook-Post, der über die Erreichbarkeit aufklären sollte. Denn hier ist die Anfahrbarkeit per Auto wegen des teilweise sperrigen oder schweren Sortiments noch mal wichtiger.

Also: Sowohl die Mühle Meyer als auch die „Lütte Hütte“ dürfen besucht werden. Auch mit dem Auto, trotz der Beschilderung, die manche Fahrer und Kunden abschreckt.