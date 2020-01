Damit Selbstständigkeit kein Albtraum wird

Sigurd Wasmund berät ehrenamtlich beim Versuch der beruflichen Existenzgründung

+ Sigurd Wasmund berät im Rathaus und im Büro des Wirtschaftsbeirats im Desmapark. Foto: Brodt

Achim - Von Manfred Brodt. So mancher und manche hat den Traum der beruflichen Selbstständigkeit. Bei manchen wird er dann aber zum Albtraum. Damit es nicht so weit kommt, berät der Achimer Sigurd Wasmund (82) seit nun schon 23 Jahren beim Verein Senior Service in Bremen und seit 2017 auch beim Wirtschaftsbeirat Achim potenzielle Unternehmer ehrenamtlich. Als Dipl.-Ingenieur für Maschinenbau, Experte für Elektronik und Datenverarbeitung, Leiter großer Unternehmensbereiche unter anderem bei Atlas Elektronik und AEG sowie Geschäftsführer eines Unternehmens im Krupp-Konzern, Gründer, Fusionierer und Abwickler von Firmen kann er zweifellos den Männern und Frauen, die sich auf berufliches Neuland vorwagen, viel vermitteln.