Damit jedes Leben zählt: Achimer Sterneneltern rufen zur Aktion „110.000 Kilometer für 110.000 Sternenkinder“ auf

Von: Dennis Bartz

Bei Regen fällt der Erinnerungsspaziergang nicht ins Wasser. Linda Green (stehend, von links), Natascha Fengels, Tina Marie Bente, Mailin Dreyer-Heisler, Gisa Schnurr sowie Jennifer Wilman (unten, von links) und Stefanie Gebers hoffen auf viele Teilnehmer. © STERNENELTERN

Achim – Die meisten Paare wünschen sich früher oder später ein gemeinsames Kind. Kaum jemand wagt daran zu denken, dass es im Laufe der Schwangerschaft zu Komplikationen kommen kann, die im schlimmsten Fall vor, während oder nach der Geburt zum Tod des Kindes führen können.

Doch das sind keine Einzelfälle: Etwa 110.000 sogenannte Sternenkinder erfasst das Statistische Bundesamt pro Jahr. Um an sie zu gedenken und um ein Zeichen für eine lückenlose Erfassung aller Totgeburten zu setzen, ruft der Bundesverband Kindstod in Schwangerschaft und nach Geburt (BVKSG) vom 1. bis zum 15. Oktober, dem internationalen Gedenktag für Sternenkinder, zur Aktion „110.000 Kilometer für 110.000 Sternenkinder“ auf.

Die Achimer Sterneneltern, die Gründungsmitglied des Bundesverbandes sind und den erweiterten Vorstand stellen, rufen zur Teilnahme an der Aktion auf und werden diese mit einer eigenen Veranstaltung unterstützen: Sie laden zu einem Erinnerungsspaziergang am Abschlusstag ein.

„Wir treffen uns am 15. Oktober um 13.30 Uhr bei unserem neuen Vereinsheim am Friedhof in Baden und werden von dort um 14 Uhr in Richtung Achimer Fußgängerzone starten“, kündigt Stefanie Gebers an, die rät: „Teilnehmer können ihr Auto am Friedhof, bei Edeka Schinck, an der Grundschule oder am Bahnhof in Baden abstellen.“

Vereine, Firmen und Gruppen lädt sie dazu ein, in einheitlichen Trikots oder Shirts zu kommen, um damit Werbung für sich und die gute Sache zu machen. „Sie können auch Bollerwagen schmücken und mitnehmen. Auch ein Infostand in der Fußgängerzone ist auf Wunsch möglich“, kündigt die Sterneneltern-Vorsitzende an. Interessierte melden sich telefonisch unter 04202 / 7650542 oder per E-Mail an info@sternenelternachim.de. Auf diesem Weg oder unter https://www.sternenelternachim.de/110-000-km sollten sich alle Mitlaufenden anmelden. „Das erleichtert uns die Planung“, so Gebers, die auf viele Teilnehmer hofft.

Im Gespräch mit dieser Zeitung erklärt sie, warum den Achimer Sterneneltern und ihr besonders die Aktion am Herzen liegt: „Es ist unser Bestreben, dass die Sternenkinder vollständig statistisch erfasst werden. Das passiert leider aktuell noch nicht, weil keine Meldepflicht existiert. Aktuell gehen nur die Kinder in die Statistik ein, die ein Geburtsgewicht von mehr als 500 Gramm haben oder aus einem Schwangerschaftsabbruch stammen. Mein Sohn wog damals nur rund 120 Gramm – er taucht deshalb in keiner Statistik auf. Für mich fühlt es sich so an, als hätte es damals keinen interessiert, dass er dagewesen ist.“

Ob ein Sternenkind offiziell erfasst wird, habe weitreichende rechtliche beziehungsweise finanzielle Folgen: „Wir kämpfen gemeinsam mit Natascha Sagorski für den gestaffelten Mutterschutz. In diesem Zusammenhang ist es uns wichtig, der Regierung zu zeigen: Schaut mal, so viele Menschen betrifft das.“ Aber auch das Bestattungsgesetz müsse angepasst werden, fordert der BVKSG, wie Gebers erklärt: „Dort agiert jedes Bundesland anders. Wir wünschen uns ein einheitliches Gesetz.“

Stefanie Gebers weist auf weitere Ungerechtigkeiten hin: Familien, deren verstorbene Kinder aus der Statistik fallen, hätten demnach keinen Anspruch auf Mutterschutz. Väter könnten sich nicht krankschreiben lassen oder sich freistellen lassen. Außerdem fehle eine verlässliche Zahl der stillen Geburten. Die Dunkelziffer sei in jedem Fall deutlich höher.

Die Sterneneltern und alle weiteren Teilnehmer, ob selbst betroffen oder nicht, wollen gemeinsam ein Zeichen setzen und auf das Thema Kindstod aufmerksam machen. „Wer sich auf der Internetseite des Bundesverbandes anmeldet, kann dort alle zurückgelegten Kilometer erfassen lassen. Per Rad, zu Fuß, auf dem Pferd oder auch im Kanu – jeder Kilometer zählt, solange kein Motor im Spiel ist“, erklärt Gebers.

Die letzten rund fünf Kilometer legen die angemeldeten Teilnehmer im Rahmen des Erinnerungsspaziergangs zusammen zurück. Ziel des Umzugs ist der Achimer Bibliotheksplatz, auf dem eine Bühne aufgebaut sein wird.

Neben verschiedenen Ansprachen wird es ein Musikprogramm geben. Zugesagt hat das Singer-Songwriter-Duo „Anna & Emma“ aus den Niederlanden.

Außerdem sollen die Namen aller Sternenkinder verlesen werden, die bis zum 15. September über die Internetseite der Sterneneltern gemeldet werden. Die Namen werden zusätzlich auf T-Shirts gedruckt, die es an dem Aktionstag geben wird.

Stefanie Gebers ist sich nach eigenen Worten sicher, dass bei der bundesweiten Aktion weit mehr als die angepeilten 110.000 Kilometer zurückgelegt werden. „Wir wollen schließlich auch die Dunkelziffer abdecken. Die Gesamtanzahl der zurückgelegten Kilometer werden wir für unsere Öffentlichkeitsarbeit nutzen und sie auch an das Statistische Bundesamt melden.“

Im Zuge der Aktion wurde zudem eine Petition gestartet. Diese fordert die statistische Erfassung aller Kinder, unabhängig ob Fehl- oder Totgeburt. Die Unterzeichnung kann online erfolgen. Der dazugehörige Link ist auf der Internetseite der Sterneneltern zu finden. Zusätzlich können Unterstützer auch am Aktionstag im Anschluss an den Erinnerungsspaziergang dort unterschreiben.