Cover-Duo „Pure Invention“ wächst beim Jubiläumskonzert

Geburtstags-Auftritt im Laurentius-Haus mit „Special Guests“ / Vorverkauf läuft

+ Tim Conrad (links) und Marcus Keller sind „Pure Invention“. Für ihr Achimer Jubiläumskonzert haben sie sich interessante musikalische Verstärkung mit hinzugeholt.

ACHIM - Sein fünfjähriges Bestehen feiert das Akustik-Cover-Duo „Pure Invention“mit einem Jubiläumskonzert besonderer Art: Am Sonnabend, 17. November, im Achimer Laurentius-Haus an der Pfarrstraße. Der Vorverkauf läuft bereits – auch in den Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung.