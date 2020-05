Corona im Landkreis Verden: Neuartiges Virus breitet sich weiter aus - 125 Menschen infiziert

Das Coronavirus breitet sich im Landkreis Verden weiter aus. Zwei Menschen sind bereits an den Folgen einer Infizierung mit dem Erreger SARS-CoV-2 gestorben. Erste öffentlich Einrichtungen öffnen jetzt ihre Türen.

Landkreis Verden meldet 125 bestätigte Covid-19-Infektionen

Zwei Personen bisher an Folgen des Virus in den Aller-Weser-Kliniken verstorben

Update, 5. April, 12 Uhr:

Wer denkt, dass er sich vielleicht mit dem neuartigen

Coronavirus

angesteckt haben könnte, kann nicht ohne Weiteres in ein

Testzentrum

fahren, um sich vor Ort auf das Virus testen zu lassen. Der erste Ansprechpartner ist und bleibt der eigene

Hausarzt

. Doch welche Symptome verursacht das

Virus

und an wen kann ich mich wenden, wenn mein

Hausarzt

gerade nicht zu erreichen ist?

Auf diese und weitere Fragen rund um Covid-19 haben wir Antworten und Tipps in einem Infoartikel zum Coronavirus für den Landkreis Verden erstellt.

Update, 5. April, 11.30 Uhr: Helfende Hände in Zeiten der Corona-Krise sind enorm wertvoll. Im Landkreis Verden sind daher viele Hilfsangebote entstanden. Wir bieten einen Überblick.

Coronavirus im Landkreis Verden: Ein kurzer Überblick zur Entwicklung der Krise

Erstmeldung am 5. April: Vor exakt neun Wochen, am 10. März 2020, wurde im Landkreis Verden der allererste bestätigte Corona-Infizierte gemeldet. Seitdem stieg die Zahl der Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, kontinuierlich an. Insgesamt 125 Menschen haben sich bis heute, Dienstag, 5. Mai, mit dem neuartigen Virus angesteckt.

Zum allerersten Mal kam das Thema Corona aber bereits sechs Wochen vor der allerersten Infektion auf. Damals kam eine junge Frau als Verdachtsfall in die Aller-Weser-Klinik in Achim, die zuvor im Ausland Urlaub gemacht hatte und für die Erkrankung typische Symptome zeigte.

+ 125 Menschen haben sich bereits mit dem Coronavirus im Landkreis Verden infiziert. © Heinrich Kracke

Seitdem hat sich viel am Alltag der Menschen geändert. Die Schließung der Schulen und Kindergärten, dann die Kontaktsperre, und nun die Maskenpflicht: Eine Reihe unterschiedlichster Regelungen zur Wahrung von Abstand und Hygiene, verlangt den Menschen eine grundsätzliche Umstellung ihres Lebenstils ab. Viele Großveranstaltungen, wie beispielsweise die Lätare-Spende und nun auch die berüchtigte Verdener Domweih 2020, mussten wegen des neuartigen Virus bereits abgesagt werden.

+ Die Verdener Domweih wurde ersatzlos abgesagt. © Mediengruppe Kreiszeitung / Christel Niemann

Auch das Stadtbild hat sich maßgeblich verändert. So steht seit geraumer Zeit auf dem Gelände der Kreisverwaltung ein KVN-Testzentrum, in den Läden schützen Glasabtrennungen die Mitarbeiter hinter den Kassen vor den Kunden und wo man geht und steht finden sich Markierungen auf dem Boden, die die Menschen an den Mindestabstand erinnern, den es einzuhalten gilt.

Im Landkreis Verden scheinen diese Maßnahmen mittlerweile deutliche Früchte zu tragen, denn die Anzahl der Infizierten, die täglich von der Kreisverwaltung gemeldet werden, sanken während der letzten Tage stetig. So sind aktuell nur noch neun Personen mit dem Coronavirus infiziert, zwei davon sind in stationärer Behandlung in den Aller-Weser-Kliniken. Die Anzahl der Menschen, die bis jetzt an den Folgen einer Erkrankung mit Sars-Cov-2 gestorben sind, liegt bei zwei. In beiden Fällen handelte es sich um ältere Herren.

Rubriklistenbild: © Heinrich Kracke