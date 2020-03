In Zeiten von Corona wichtiger denn je: Helden des Alltags

Die Corona-Krise stellt aktuell weltweit den Alltag vieler Menschen auf den Kopf. Abläufe ändern sich, der Mensch wird in seiner Bewegungsfreiheit eingegrenzt und muss sich komplett neu orientieren. Trotz all dieser Widrigkeiten gibt es Menschen, die ihre Gesundheit riskieren, um die Versorgung der Bevölkerung weiter aufrecht zu erhalten, die wir ihnen in einer Serie vorstellen.

Landkreis Verden - Ein paar dieser Menschen möchten wir ihnen in dieser Serie vorstellen. Denn die Unabkömmlichkeit dieser stillen Helden des Alltags, wird nun vielen erst bewusst. Es zeigt sich, wie wichtig deren Jobs sind, um „den Laden weiter am Laufen zu halten“, auch in Krisenzeiten. Selbst für den letzten Zweifler sollte die Tragweite dieser Krise sichtbar werden, wenn man die Sicherheitsvorkehrungen an den Kassen der heimischen Märkte oder Geschäfte sieht.

Natürlich wissen wir, dass diese Liste bei Weitem noch nicht vollständig ist. Darum bitten wir sie, liebe Leser, der Redaktion der Verdener Aller-Zeitung weiterestille Helden mitzuteilen. Natürlich gibt es jeden Tag viele Menschen an den Kassen der Supermärkte oder an den Lenkrädern der Busse im ÖPNV, die alle Beachtung finden sollen.

+ Ein Schild mit der Aufschrift "Bitte halten Sie 2 Meter Abstand! Im gesamten Laden!" weißt Kunden daraufhin, sich nicht näher als zwei Meter zu kommen. © dpa



Besonders Berufe und Menschen, die keiner als ersten Gedanken auf dem Zettel hat, wären interessant. Vorschläge bitte per E-Mail an redaktion.verden@kreiszeitung.de oder per Telefon unter 04231/801143 oder -46.

Die stillen Helden in der Backstube: Morgens zum Bäcker, ein paar frische Brötchen holen. Geht das trotz Kontaktverbot überhaupt noch? Ganz klar mit Ja antworten darauf die Mitarbeiterin einer Bäckerfiliale in Dauelsen.



Stapler bleiben im Einsatz: Pausenlos rollen die Lastwagen, denn trotz und auch gerade wegen Corona müssen die Menschen im Land versorgt werden.

