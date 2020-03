Corona-Krise in Achim: Rathaus bis 19. April geschlossen

Achim – Ergänzend zu den am Freitag getroffenen Corona-Präventionsmaßnahmen hat Bürgermeister Rainer Ditzfeld beschlossen, weitere Einrichtungen der Stadt zu schließen beziehungsweise deren Erreichbarkeit einzuschränken, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

So bleiben das Rathaus, der Bauhof und die Kläranlage von Dienstag an für die Öffentlichkeit geschlossen. Ausnahmen gelten für „dringende und nicht aufschiebbare Angelegenheiten“. In diesen Fällen werden die Besucher gebeten, sich vorher mit dem zuständigen Sachbearbeiter telefonisch in Verbindung zu setzen. Der Einlass ins Rathaus erfolgt ausschließlich nach zuvor vereinbartem Termin. Außerdem hat die Stadtverwaltung ein Bürgertelefon mit der Nummer 04202 / 91 60 150 eingerichtet.

Mitarbeiter der Stadt sind während der üblichen Geschäftszeiten montags und mittwochs von 8 bis 15 Uhr, dienstags und donnerstags von 8 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr darunter zu erreichen, um Fragen zu beantworten. Aufgrund des erhöhten Anrufaufkommens bittet die Verwaltung um Verständnis, wenn das Gespräch nicht sofort entgegengenommen werden könne. Auch die außerschulische Nutzung von Sportstätten ist ab 17. März untersagt.

Das Standesamt ist ebenfalls von Einschränkungen betroffen. Um große Ansammlungen von Menschen in kleinen Räumen zu unterbinden, gilt vorerst eine Beschränkung der Teilnehmerzahl. Neben dem Brautpaar dürfen maximal zehn Gäste bei der Trauung anwesend sein. Diese Regelung gilt ab sofort sowohl für Trauungen im Rathaus als auch im Clüverhaus und im Haus Hünenburg.

Um auch bei Beerdigungen eine große Ansammlung von Menschen zu vermeiden, appelliert die Verwaltung an die Trauergäste, nur im engsten Familienkreis an der Feier in der Kapelle teilzunehmen. Dabei sollte nach Möglichkeit ein Abstand von zwei Metern untereinander gewahrt werden. Alle Einschränkungen und Schließungen gelten ab sofort in Niedersachsen und voraussichtlich bis zum 19. April.