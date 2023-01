Straffrei containern: Wie wäre das in Achim?

Von: Lisa Duncan

Teilen

Aktuell haben die Lebensmittelpreise in Deutschland ein Rekordhoch erreicht. Ob dadurch mehr Menschen containern gehen, ist unklar. Sicher ist aber, dass als Folge der gestiegenen Preise bei Lebensmitteln im vergangenen Jahr rund 50 Prozent mehr Menschen die Dienste der Tafeln in Anspruch nahmen als noch im Vorjahr. © dpa

Achim – Straffreiheit für alle, die „containern“ gehen, fordern der Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) und der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). Der eingedeutschte Begriff „containern“ bezeichnet den Vorgang, sich noch genießbare Lebensmittel aus den Mülleimern von Supermärkten zu holen. Das ist in Deutschland strafbar, weil auch das Mitnehmen von Abfall als Diebstahl gilt. Kritiker wenden jedoch ein, dass das Containern Lebensmittelverschwendung eindämmen würde. Gemäß dem Vorschlag der beiden Bundespolitiker sollen künftig nur dann Bußgelder oder andere Strafen erfolgen, wenn jemand für das Erreichen der Abfallcontainer beispielsweise Schlösser aufbricht oder über Zäune klettert. Wie stehen Supermärkte und Akteure in Achim, die sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzen, zu dem Vorschlag?

„Wir haben kein Monopol darauf, Lebensmittel bei den Supermärkten abzuholen“, sagt Bruno Kroehn, Vorsitzender des Tafelvereins Achim. Insofern bestehe keine Konkurrenz zur Initiative „Save the Food Achim und umzu“, die ebenfalls das Ziel hat, Lebensmittel vor dem Müll zu retten oder zu Menschen, die privat containern gehen. „Es ist ja umso besser, wenn es mehr von diesen Initiativen gibt. Denn so kommen Lebensmittel dorthin, wo sie hinsollen – statt in den Müll“, findet Kroehn.

Allerdings verknappe sich das Angebot an noch genießbaren Lebensmitteln, die der ehrenamtliche Tafelverein an Bedürftige weitergibt, seit einiger Zeit. Gründe hierfür seien zum einen, dass die Geschäfte gezielt kleinere Mengen bestellten, um weniger wegwerfen zu müssen. Zum anderen steige die Anzahl der Bedürftigen in Achim – nicht zuletzt durch den Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine, die Kroehn zufolge inzwischen ein Drittel der Tafelkunden ausmachen.

Mit dem Ziel, Lebensmittel vor der Tonne zu retten, gründete Dana Peters die Facebook-Gruppe „Save the Food Achim und umzu“. Die Initiative von ihr und anderen Ehrenamtlichen werde gut angenommen: Etwa 40 Stammbesucher nutzen das Angebot, pro Woche zählt sie etwa 100 Lebensmittelretter.

Wegwerfgesellschaft Angesichts der Teuerungsrate bei Lebensmitteln erscheint es paradox, dass viele Lebensmittel jährlich in Deutschland unverwertet im Müll landen: Laut Statistischem Bundesamt fielen etwa im Jahr 2020 rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle an. Jeder Verbraucher wirft nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums im Schnitt 78 Kilogramm pro Jahr weg. Das sind 59 Prozent der Lebensmittelabfälle. Weitere sieben Prozent entstehen im Handel. Dass unansehnliche oder abgelaufene Lebensmittel insbesondere von Supermärkten, Lebensmittelherstellern oder der Gastronomie weggeworfen werden, wird schon länger kritisiert. Quelle: dpa

Der Lebensmittelhandel sieht in der Entkriminalisierung des Containerns kein wirksames Instrument, um Verschwendung zu reduzieren. „Containern stellt rechtlich gesehen in Deutschland eine Straftat dar. Hinzu kommt, dass das Einsteigen in Container riskant und gefährlich ist. Deshalb lehnt die Edeka Minden-Hannover das Containern ab“, übermittelt Philip Schinck, Inhaber des Edeka-Marktes in Achim-Baden, eine Stellungnahme des Unternehmens.

Auch Markus Hauptig, Filialleiter von Rewe in Uesen, hat auf Nachfrage an die zentrale Pressestelle verwiesen. „Lebensmittel werden im Handel in der Regel zu Abfall, wenn sie ihre spezifischen Eigenschaften stark eingebüßt haben, den gesetzlichen Hygienevorschriften nicht mehr genügen oder aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes nicht mehr in Verkehr gebracht werden dürfen“, teilt Thomas Bonrath, Pressesprecher der Rewe-Group, mit. „Die Container sind vor diesem Hintergrund grundsätzlich nicht frei zugänglich auf dem Betriebsgelände.“

Nach Ansicht des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH) erzeuge die Forderung, Containern zu legalisieren, eine „Scheindebatte“. Denn die meisten Lebensmittelverluste fielen in privaten Haushalten an. „Das sind laut Statistischem Bundesamt circa 6,5 Millionen Tonnen jährlich.“ Im Handel kommt es nach Daten des Bundesamtes lediglich zu 0,8 Millionen Tonnen Lebensmittelverlusten. „Eine Legalisierung des Containerns wäre wegen dieser im Vergleich sehr geringen Menge ein unverhältnismäßiger Eingriff in das Eigentumsrecht der betroffenen Händler“, so der BVLH.

„Auch wir setzen uns gegen die Verschwendung von Lebensmitteln ein“, betont Miriam Pöttker, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Edeka Minden-Hannover. Überschüssige Lebensmittel wegzuwerfen, ist Pöttker zufolge nicht nur unter ökologischen Gesichtspunkten kritisch, sondern stellt auch ein wirtschaftliches Verlustgeschäft dar. Um ein Überangebot von vornherein zu vermeiden, sollen die Mitarbeiter in den Märkten, die Nachfrage „genau abschätzen und entsprechende Mengen an Lebensmitteln bestellen“.

Zudem verkauft Edeka nicht mehr ganz taufrische Lebensmittel („vor dem Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums“) zu reduzierten Preisen. Seit vergangenem Jahr gebe es außerdem das „Zu schade für die Tonne“-Regal, aus dem Kunden Produkte mitnehmen könnten, die nicht mehr verkaufs- aber noch bedenkenlos verzehrfähig sind. Einem ähnlichen Gedanken folge die „Lebensmittel-Rettertüte“. Diese würden täglich mit „Obst und Gemüse, das optisch nicht perfekt aussieht, aber noch verzehrt werden kann, gefüllt und zu einem deutlich reduzierten Verkaufspreis angeboten“.

Aber was, wenn sich Waren doch nicht mehr für den Verkauf eignen? Sofern diese „noch bedenkenlos verzehrt werden können, werden sie von unseren Logistik- und Produktionsbetrieben sowie einem Großteil der Märkte im Geschäftsgebiet der Edeka Minden-Hannover gespendet – in erster Linie an die lokalen Tafeln, aber von einigen Märkten auch an kirchlich getragene Ausgabestellen und Suppenküchen oder an Tierparks, Tierheime und Gnadenhöfe“, erklärt die Edeka-Sprecherin.

Auch Rewe gebe Waren, die noch verzehrt werden können, seit 1996 kostenlos an die Tafeln ab und kooperiere mit Foodsharing-Initiativen. „Hinzu kommen lokale Kooperationen mit vergleichbaren Vereinen und Einrichtungen“, ergänzt der Rewe-Sprecher.