Commerzbank setzt auf Beratung vor Ort

Filialschließungen sind nicht geplant / Privatkundengeschäft im Jahr 2018 gestiegen

+ Sind zufrieden mit der Bilanz des vergangenen Jahres: Matthias Schmidt (l.) und Jan Neumann von der Commerzbank in Achim. Foto: Bischoff

Achim - Von Sandra Bischoff. Die Commerzbank will weiterhin in der Fläche präsent sein und auch zukünftig auf die Beratung der Kunden vor Ort setzen. „Wir werden keine Filialen schließen“, sagten der Achimer Filialdirektor Jan Neumann und Matthias Schmidt, Leitung Unternehmenkunden Marktbereich Verden, gestern Vormittag während der Bilanzpressekonferenz. Achim ist eine von bundesweit 1 000 Niederlassungen. „Kunden suchen komplette Beratung, und die werden wir weiter anbieten.“ Die Wachstumsstrategie des Geldinstituts zeige Erfolg, so Neumann. So stieg die Zahl der Privatkunden in der Achimer Filiale im vergangenen Jahr um 200 auf etwas mehr als 7 100. Neun Mitarbeiter stehen den Kunden in der Stadt zur Verfügung, einer von ihnen ist Ansprechpartner nur für Unternehmer.