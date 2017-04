Coca Cola zahlt Beschäftigten nun mehr

Tarifeinigung mit der Gewerkschaft

Achim - An allen Coca-Cola-Standorten war vor der zweiten Tarifrunde mit der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) per Warnstreik die Arbeit niedergelegt worden, auch im neuen Werk in Achim. Wir berichteten. In der Nacht zu Dienstag haben sich nun die Tarifparteien geeinigt.