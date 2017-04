Weltfirmen gehen in Achim vor Anker

Achim - Von Manfred Brodt. Coca Cola, Mercedes oder Sonepar, die Wirtschaft der Stadt Achim kann sich in jüngster Zeit mit neuen klanghaften Namen schmücken. Zentrum dieser Neuansiedlungen ist das erweiterte Gewerbegebiet Achim-Ost.

Dort in der Nähe der Autobahnanschlussstelle der A 27 Achim-Ost, wo schon lange die ein oder andere alteingesessene Firma ihr Zuhause hat, sind jenseits des sogenannten McDonalds-Kreisels neue Gewerbeflächen entstanden, die sehr gefragt sind.

Prunkstück ist der riesige Gebäuderiegel mit 300 000 Kubikmetern, den der Hannoveraner Investor Bauwo für 25 Millionen Euro errichtet, an einen Pensionsfonds weiterverkauft hat und in dem logistische Drehscheiben von Coca Cola und Mercedes entstehen.

Von 90 Beschäftigten des Getränkeherstellers Coca Cola werden nun in Achim jährlich 5,9 Millionen Kisten mit 63 Millionen Litern Getränken umgeschlagen. Für den Transport sorgen 17 Lkw. Das Liefergebiet umfasst eine Fläche von fast 17 000 Quadratkilometer von Wittmund über Leer bis nach Bramsche.

In der gleichen Halle hat Mercedes 23 000 Quadratmeter gemietet. Hier sollen Blechteile aus dem Bremer Presswerk von Mercedes zwischengelagert werden, bevor sie zum Produktionspartner Valmet ins finnische Werk Uusikaupunki transportiert werden. Die angemietete Achimer Fläche wird von einem Bremer Logistikdienstleister betrieben.

Das Bremer Mercedes-Benz- Werk, in dem der GLC seit Juli vom Band läuft, ist weiter Hauptproduktionsstandort, der allerdings mehr als ausgelastet ist. Ab diesem Jahr produziert der finnische Auftragsfertiger Valmet Automotive zusätzliche Einheiten des neuen Mittelklasse-SUV in seinem Werk Uusikaupunki mit Teilen, die dann in Achim zwischengelagert werden.

Vor Jahren wollte genau hier in Achim-Ost der Rewe-Konzern sein großes norddeutsches Logistiklager für die Discountertochter Penny aufschlagen und hatte auch schon das Grundstück gekauft, doch dann entschied sich der Lebensmittelkonzern anders und verkaufte wieder die Fläche.

So wie am anderen Ende von Achim Vitakraft die ausgezeichnete Lage von Achim nutzt, so wissen zunehmend jetzt Logistikunternehmen die exzellente Lage Achims mit der Nähe zum Bremer Kreuz, der A 27, A1 und die damit verbundenen schnellen Nord-Süd- sowie Ost-West-Verbindungen zu schätzen. Auch die Nähe zum Bremer Flughafen und den norddeutschen Häfen ist ein großes Plus.

Vor Coca Cola und Mercedes war schon der Elektrogroßhändler Sonepar mit einem unübersehbaren Gebäude in der Nachbarschaft vor Anker gegangen.

Die Hinterlandanbindung der Häfen und die Logistikbranche sollen Experten zufolge in den kommenden Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnen. Auch wenn dort nicht unbedingt so viele qualifizierte Arbeitsplätze wie in Produktionsstätten entstehen, dürfen Orte wie Achim diese Entwicklung nicht verschlafen.

So gibt es auch Konkurrenzkämpfe diesseits und jenseits der Landesgrenze Bremen/Niedersachsen und wechseln Firmen schon mal über die Grenze nur wegen besserer finanzieller Konditionen. Achim scheint jedenfalls gut im Rennen zu liegen, denn Coca Cola und Mercedes sind ja aus Bremen gekommen. In Achim-Ost, im engeren Sinne, gibt es nur noch Restflächen. Im unweit entfernten Gewerbegebiet Uesener Feld, ebenfalls ganz nahe an der Autobahn, gibt‘s dagegen noch Ansiedlungsfläche zuhauf.

Die gesamte Fläche schien schon an einen Logistiker verkauft zu sein, doch der konnte zu lange keine seiner Geschäftspartner nennen und legte auch nicht die geforderten Verkehrsgutachten vor, so dass die gemeinsame Gesellschaft von Stadt und Kreissparkasse die Notbremse zog und ihm kündigte.

Lasterflotten und Autos der Beschäftigten schaffen natürlich auch Verkehrsprobleme, die gelöst sein wollen und nicht unbedingt auf Gegenliebe bei Anwohnern stoßen.

Während Achim-Ost derzeit boomt, soll die Zukunftsmusik in Achim-West spielen mit einem 100 Hektar großen Gewerbegebiet am Bremer Kreuz und neuem Autobahnanschluss für geschätzte 100 Millionen Euro. Doch darauf darf nur hoffen, wer noch Jahrzehnte Zeit hat.

Die Wirtschaftskraft der kleinen Weserstadt vor den Toren der großen ist schon heute bedeutend.

Über 1200 erfolgreiche Unternehmen haben sich auf 238 Hektar für den Standort Achim entschieden und profitieren dabei auch von der ganz besonderen Lage und Anbindung.