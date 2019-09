Circus Monaco gibt Gastspiel in Achim

Bei seiner ersten Deutschland-Tournee macht der Circus Monaco auch in Achim Station. Von Donnerstag bis Sonntag gastiert die Truppe auf dem Schützenplatz, Am Freibad.

Achim – Vorstellungen in dem 800 Personen fassenden Zirkuszelt sind am Donnerstag und Freitag um 16 Uhr, am Samstag um 11 und 16 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. Donnerstag und Samstag ist Familientag, dann zahlen Erwachsene Kinderpreise, und am Sonntag ist Omitag, das heißt, Großmütter haben freien Eintritt, teilt das Unternehmen mit.

Jahrelang war der Circus Monaco nach eigenen Angaben in Frankreich, Österreich oder Italien unterwegs. Aber jetzt haben auch heimische Zirkusfreunde die Chance, „ein ausgewogenes Programm aus Musik, Spannung und Spaß“ zu erleben.

Die Musicalclowns begeistern Jung und Alt, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Ihre Auftritte bilden einen Kontrast zu den Vorführungen der Artisten. Im aktuellen Programm des Circus Monaco treten drei Solisten auf: Der Jongleur Antonio kann neun Reifen gleichzeitig in der Luft bewegen. Staunen und Bewunderung wecken beim Publikum auch Miss Caroline mit ihren Hula-Hoop-Reifen und Miss Monique, die grazil am Vertikalseil zu schweben scheint. Vor allem Kinder lieben Tiere. Wenn im „Exotenzug“ Kamele unter der Obhut der Familie Sperlich durch die Manege traben, brandet Beifall auf.

„Alle Tiere werden im Circus Monaco vorbildlich gehalten“, versichert das Unternehmen. Veterinärämter vor Ort bestätigten das immer wieder. Tierfreunde können die „in großen Freigehegen“ untergebrachten Tiere in Aufführungspausen besichtigen.